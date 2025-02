Energisa leva serviços e troca de lâmpadas para o município de Poço Redondo

Agência de Atendimento Móvel estará na Praça de Eventos

Nesta quarta-feira, 19, a Agência de Atendimento Móvel da Energisa está na cidade de Poço Redondo levando vários serviços na Praça de Eventos, localizada na rua Manoel Franco. Durante esta semana, a população também pode realizar a troca de lâmpadas incandescentes e florescentes por lâmpadas de LED e participar de palestras educativas.

Na Unidade Móvel, a população pode acessar serviços como novos cadastros, tarifa social, cadastro rural, ligação nova, negociação de débitos, 2ª via de conta, mudança de titularidade, entre outros serviços. A Unidade Móvel estará na Praça de Eventos nos dias 19 e 20 de fevereiro, das 8h às 16h.

“O nosso objetivo é ir até o cliente levando todos os serviços disponibilizados em uma agência. É uma oportunidade de regularizar qualquer pendência, seja uma ligação nova, troca de titularidade ou realizar negociação de débitos”, afirma Rosano Freitas.

Já no caminhão Nossa Energia, os clientes podem realizar a troca de lâmpadas e participar palestras sobre redução de consumo e segurança no uso da energia elétrica. O caminhão está aberto ao público das 8h às 17h. Já na sexta-feira, o horário de funcionamento é das 8h às 12h.

Para realizar a troca das lâmpadas, é necessário ser cliente do Programa de Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e apresentar o RG. Os clientes podem trocar até seis lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpada de LED que são mais eficientes e econômicas.

Canais de atendimento

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Site: energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): www.gisa.energisa.com.br

Call Center: 0800 079 0196

Texto e foto Adriana Fritas