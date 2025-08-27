Energisa leva totem de autoatendimento para mais cinco municípios

Clientes podem acessar serviços pelos dispositivos

Com o objetivo de facilitar o acesso dos seus 892 mil clientes distribuídos pelos 63 municípios sergipanos, a Energisa Sergipe tem intensificado os investimentos na ampliação dos canais digitais de atendimento. Como parte dessa iniciativa, neste mês de agosto foram instalados cinco novos totens de autoatendimento nas cidades de São Domingos, Campo do Brito, Frei Paulo, Carira e Ribeirópolis.

Os totens de autoatendimento permitem que os consumidores possam emitir segunda via das contas, realizar pagamentos, solicitar mudança de titularidade, emitir comprovante cadastral e parcelamento de faturas. Somente este ano, foram mais de 145mil serviços solicitados pelos totens do estado.

O coordenador de atendimento da Energisa Sergipe, Rosano Marcos, destaca que o objetivo dos totens de autoatendimento é trazer facilidade para os clientes. “O totem está disponível nas principais agências e permitem um atendimento rápido, sem filas, gratuito e independente.

A Energisa também disponibiliza totens de autoatendimento em Aracaju nos CEACs: RioMar, Turista e Rodoviária, no Bairro Santa Maria dentro do GBarbosa, na agência do bairro Siqueira Campos e no interior temos nas cidades de Nossa Senhora do Socorro, Nossa Senhora da Glória, Lagarto, Simão Dias, Canindé de São Francisco, Itabaiana.

Canais digitais de atendimento

Aplicativo Energisa ON

WhatsApp: www.gisa.energisa.com.br

Site www.energisa.com.br.

Texto e foto Adriana Freitas