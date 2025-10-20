Energisa orienta clientes sobre avisos de manutenções na rede elétrica

Você sabe quando a Energisa realizará algum serviço de manutenção na rede elétrica perto da sua casa ou comércio? Todas as vezes que precisa executar um serviço na rede elétrica que demanda uma interrupção no fornecimento da energia, a Energisa Sergipe informa os clientes que serão afetados antecipadamente.

O desligamento programado é uma interrupção temporária para que as equipes da Energisa possam atuar com segurança realizando a manutenção preventiva ou obra para melhoria da rede elétrica. O coordenador de Planejamento e Programação de obras da Energisa, Antônio Cleverton, explica que a Energisa conta com um cronograma de obras e manutenções na rede elétrica.

“Como qualquer equipamento, os componentes da rede elétrica têm uma vida útil. Substitui-los por novos e mais modernos antes de apresentarem problemas, é fundamental para manter o sistema em operação de forma confiável e segura. Com tecnologias, boa parte desses serviços é feito com a rede ligada, ou seja, por meio do trabalho em ‘Linha Viva’, justamente para que o cliente não seja afetado com a interrupção da energia durante os serviços de manutenção”, explica Antônio.

No entanto, há situações em que, por questões técnicas e de segurança, é necessário desligar a rede elétrica, então a Energisa tem o compromisso de informar os clientes com antecedência. Para os clientes de baixa tensão, os avisos são feitos por meio de rádios locais, site e aplicativo da concessionária, além da praticidade do cliente ser avisado por e-mail, whatsapp e SMS.

Ainda segundo Antônio, é preciso estar com o cadastro atualizado na Energisa para receber os avisos de desligamento. O cliente que será informado sobre a data, horário de início e previsão do horário de finalização do serviço da Energisa na rede elétrica.

Atualização de cadastro

Os clientes podem atualizar o cadastro pelos canais digitais: Aplicativo Energisa ON, Gisa: gisa.energisa.com.br ou no site energisa.com.br. Ao atualizar o cadastro é importante informar se na residência mora alguém que dependa de aparelho de manutenção à vida ligado à energia. Com o cadastro atualizado, o cliente vai receber o aviso antecipadamente e programar o seu dia.

