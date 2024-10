Energisa orienta sobre como solicitar uma ligação nova 

Consumidor precisa instalar padrão de entrada corretamente

A solicitação de uma ligação nova de energia elétrica deve ser realizada quando houver uma nova construção ou ao se mudar para uma residência que ainda não possui fornecimento de energia.

O cliente sempre deve contratar um profissional qualificado, que deve seguir as normas e procedimentos técnicos da concessionaria.

O coordenador de equipes de campo, Evandro Macedo, explica que o primeiro passo para solicitar a ligação da energia elétrica na residência é instalar o padrão de entrada

de energia, que é o conjunto de equipamentos e instalações compostas de poste de aço galvanizado, caixa de medição, sistema de aterramento, disjuntor, condutores e outros acessórios indispensáveis para ligação.

“A solicitação da ligação nova só deve ser realizada após finalizada a construção do padrão de entrada, que é de responsabilidade do cliente e deve ser realizado por um

eletricista de confiança e que tenha total conhecimento das normas técnicas estabelecidas pela concessionária, que está disponível no site Energisa. É importante destacar que a solicitação da ligação nova é gratuita, mas caso o padrão não esteja dentro da

norma, poder gerar uma taxa para nova vistoria conforme Resolução ANEEL”, explica.

Após a instalação do padrão do padrão de entrada, os consumidores podem solicitar a ligação nova pelos canais de atendimento da Energisa: Aplicativo Energisa ON, WhatsApp

gisa.energisa.com.br ou pelo site https://servicos.energisa.com.br

e apresentar os documentos solicitados. O prazo para ligação da energia é de cinco dias uteis.

Ainda segundo Evandro, em casos de ligações que necessitem de obra de extensão de rede elétrica, o prazo para ligação pode será alterado. “Se a residência estiver distante

mais 40 metros da rede elétrica, é preciso realizar uma obra de extensão de rede para atender a ligação nova”, explica Evandro.

Canais de Atendimento

Site:energisa.com.br

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Gisa:(79)98106-0715

Call Center: 0800 079 0196

Texto e foto Gabriela Barbosa Neves