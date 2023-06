Energisa orienta sobre os riscos de empipar pipas próximo à rede elétrica

Pais devem ficar atentos nesse período de férias

No período de férias escolares, muitas crianças aproveitam o momento para empinar pipas, uma brincadeira divertida que atravessa gerações. Para evitar acidentes, é importante escolher o local adequado para a brincadeira. A Energisa orienta que a atividade seja realizada distante da rede elétrica, em locais abertos, pois as pipas podem provocar curto-circuito e a interrupção no fornecimento de energia.

No período de janeiro a junho, já foram registradas 21 ocorrências de pipas na rede elétrica, impactando o fornecimento de energia para 22 mil clientes. No mesmo período em 2022, foram registradas 27 ocorrências. Aracaju é o município com o maior número de ocorrências, principalmente nos bairros 17 de março e Dezoito do Forte.

O coordenador de Qualidade da Energia em Sergipe, Fabiano Nascimento, alerta que os pais redobrem a atenção nesse período de férias para evitar acidades com quem está praticando a brincadeira e evitar transtornos para a população por conta da interrupção no fornecimento de energia.

“Empine pipas longe da rede elétrica. Busque espaços abertos como praças, parques e campos de futebol para usar o brinquedo. Caso a pipa enrosque nos fios, não tente pegar na fiação, nem com as mãos e nem com qualquer outro objeto. Acione a Energisa o mais rápido possível por meio dos nossos canais de atendimento. Apenas os profissionais autorizados pela Energisa, devidamente treinados e com equipamentos de proteção adequados, podem retirar a pipa na rede elétrica”, orienta.

Ainda segundo Fabiano, na construção da pipa é importante evitar o uso do cerol aplicado à linha, pois ele se torna um condutor de energia por conter raspas de vidro e pó metálico. “O cerol aumento o risco de choque elétrico. O ideal é utilizar barbante de algodão, esse é o melhor material para as linhas de pipa, visto que a linha de nylon corta, assim como as que tem cerol”, explica.

Dicas de segurança

-Jamais solte pipa próximo à rede elétrica e nunca tente remover a pipa da rede elétrica. Você pode levar um choque elétrico;

-Nunca use cerol ou a linha “chilena”, elas são proibidas por lei. O ideal é utilizar barbante de algodão, esse é o melhor material para as linhas de pipa, visto que as de nylon cortam assim como as que tem cerol;

-Não utilize papel alumínio na confecção da pipa. É perigoso pois este material, em contato com os fios, provoca curtos-circuitos, devido ao fato de ele ser um condutor de energia;

-Não solte pipas em dias de chuva, principalmente se houver relâmpagos. Ou seja, quem está empinando a pipa pode ser atingido por um raio;

-Tenha cuidado com ciclistas e motociclistas, pois as linhas não podem ser vistas por eles e linhas de cerol podem causar graves acidentes. Ao correr atrás das pipas, muito cuidado com o trânsito. Cuidado com ruas e lugares movimentados, principalmente quando andar

-Ao verificar pipas presas à rede elétrica, entre em contato com a Energisa por meio do contato 0800 079 0196.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas