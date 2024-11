Energisa participa da Semana Nacional de Conciliação

Clientes podem negociar débitos de 4 a 8 de novembro

A Energisa Sergipe está participando da Semana Nacional de Conciliação que acontece de 04 a 08 de novembro. Os clientes podem negociar os débitos no Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da Universidade Tiradentes na rua Lagarto, 253, Centro de Aracaju, das 8h às 15 horas.

A XVIII Semana Nacional de Conciliação tem como tema “Mutirão da Conciliação: é tempo de conciliar”. O objetivo da ação é promover o uso dos meios consensuais de solução de litígios sendo realizada anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em parceria com o Tribunal de Justiça de Sergipe (TJS) e o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc).

Entre as condições de negociação da Energisa está o parcelamento em até 36 vezes pela para clientes residenciais com entrada de 10% do valor do débito. O coordenador comercial da Energisa em Sergipe, Bernard Gouveia, destaca a importância da parceria para os clientes regularizarem os débitos.

“Estamos participando do mutirão mais uma vez em parceria com o Tribunal de Justiça e o NPJ. Os clientes terão mais uma oportunidade de colocar as contas em dia com condições especiais de parcelamento. Não percam essa oportunidade”, afirma Bernard.

Canais de atendimento

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular) Site: energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): www.gisa.energisa.com.br

Call Center: 0800 079 0196

Foto assessoria

Por Adriana Freitas