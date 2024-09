Energisa realiza a doação de computadores para o Quilombo Maloca, em Aracaju

Promover a inclusão digital é objetivo da doação de computadores para o Quilombo da Maloca, localizado em Aracaju. Os equipamentos serão utilizados no Projeto Mulheres Mil, que atende cerca de 50 mulheres. A doação é fruto da parceria entre o Instituto Federal de Sergipe (IFS) e a Energisa Sergipe.

Os computadores doados serão utilizados nas aulas práticas do curso de informática que serão ministradas pelo IFS. Para Erica Jovelina dos Santos, essa doação possibilitará que pessoas da comunidade possam ter acesso ao ambiente digital. “Teremos uma grande oportunidade. No quilombo tem muitas pessoas que não têm acesso a esses equipamentos e até para entender essa tecnologia. Só agradecer essa oportunidade que a Energisa está dando para a comunidade”, agradece.

A reitora do IFS, Ruth Sales Gama, ressalta a importância da parceria que possibilitará a inclusão digital no quilombo Maloca. “É muito importante essa parceria, pois a gente sabe que a inclusão digital é fundamental. Nós já temos uma parceria com o Ministério das Comunicações onde nos cabe fazer essa tarefa. A Energisa vem fortalecer essa parceria antecipando processos porque a entrega desses computadores vai nos permitir, quase de imediato, proporcionar a essas mulheres aula de informática. Será uma constante capacitação e essa doação de computadores faz toda a diferença”, afirma.

O diretor-presidente da Energisa em Sergipe, Roberto Carlos Currais, destaca o compromisso da Energisa em promover o desenvolvimento socioambiental com as ações que estão sendo realizadas em conjunto com o IFS.

“Estamos realizando a doação desses computadores que vão ser utilizados pela comunidade por meio de aulas de Informática. Essa parceria fortalece o nosso valor Sustentabilidade e está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), promovendo maior igualdade de oportunidades de conhecimentos com educação”, enfatiza.

Além da doação de computadores, a distribuidora realiza mensalmente a doação de fardamentos que são customizados em oficinas do projeto Mulheres Mil. A iniciativa busca promover a inclusão social, consumo consciente e geração de renda. Desde maio desse ano, já foram doados 410 kg de fardamentos para o projeto.

Sobre o Programa Mulheres Mil

O Programa Mulheres Mil é realizado pelo Governo Federal, sendo executado IFS. O objetivo é promover a formação profissional e tecnológica de mulheres, especialmente, nos municípios da Barra dos Coqueiros, Itabaiana, Areia Branca, Poço Redondo, Pirambu, Estância, Lagarto, Riachão e em quilombos localizado em Laranjeiras.

