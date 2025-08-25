Energisa realiza conjunto de obras, melhorias e modernização na rede elétrica de Barra

A Energisa Sergipe iniciará nesta quarta-feira, 27, um conjunto de obras, melhorias e modernização na rede elétrica para reforçar a qualidade do fornecimento de energia na Barra dos Coqueiros. Os investimentos buscam acompanhar o desenvolvimento imobiliário, turístico e econômico da cidade. Serão investidos aproximadamente R$ 9 milhões em obras e ações na região.

“Trata-se de um conjunto de obra e ações de melhorias importantes que beneficiarão a Barra dos Coqueiros e proporcionará aos moradores da região mais segurança, eficiência e qualidade no fornecimento de energia. Por isso, a Energisa segue ampliando os investimentos e neste ano a Barra dos Coqueiros e Aracaju receberão o maior aporte de recursos para obras de modernização e ampliação da rede elétrica”, afirma o gerente da Construção e Manutenção da distribuição da Energisa Sergipe, Thyago Tanouss. No total, apenas em 2025, o investimento previsto pela empresa é de mais de R$ 288 milhões nos 63 municípios de atuação em Sergipe.

Nesta primeira etapa do conjunto de obras e melhorias, os serviços serão executados no trecho da ponte Aracaju/Barra, das 9h às 15h, sendo necessário o bloqueio parcial de uma das vias da ponte, em conjunto com o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE) até o mês de setembro. O horário foi definido de forma a não comprometer o fornecimento de energia para os clientes de Barra dos Coqueiros à noite, período de pico de utilização do serviço, e no intervalo de menor intensidade no trânsito, como forma de minimizar os impactos aos motoristas que trafegam na região. A primeira mudança aconteceu nesta segunda-feira, 25, com a transferência do fluxo da passarela de pedestre para a faixa no sentido Aracaju/Barra.

“O conjunto de melhorias previstas para a Barra dos Coqueiros precisa ser realizado inicialmente pelo trecho da ponte. O objetivo é trazer o mínimo possível de transtorno no trânsito e só realizar a interdição da via, nos momentos com menor fluxo de veículos, por isso estamos realizando em conjunto com o DER”, explica Thyago.

Ainda estão previstas ações de reforma da rede elétrica, com a construção de novos circuitos, e modernização de redes em outros trechos da Barra dos Coqueiros até o mês de dezembro.

Desligamento programado

Durante o conjunto de ações, os clientes podem receber avisos de desligamentos programados que são interrupções no fornecimento de energia de forma programada para que a melhoria na rede seja realizada com segurança. A distribuidora informa os clientes com 72 horas de antecedência por meio do site da Energisa, avisos em rádios, carros de som e, em alguns casos, cartas e envio de SMS.

“O desligamento da rede elétrica é adotado para garantir a segurança dos profissionais da empresa e da população. É muito importante que os clientes mantenham os dados atualizados para receber os avisos de desligamento programado”, reforça Thyago.

Texto e foto Adriana Freitas