Energisa realiza manutenção preventiva com equipes de linha viva em Sergipe

Mais de 25 mil serviços foram realizados em 2024

Com o objetivo melhorar de forma contínua o fornecimento de energia nos 63 municípios de atuação, a Energisa Sergipe executa ao longo do ano um cronograma de manutenções

preventivas na rede elétrica. Em 2024, foram realizados 25.448 serviços nos municípios sergipanos.

A Energisa investe em tecnologias e no treinamento das equipes especializadas para atuar com a rede energizada, tecnicamente denominada de Linha Viva, para realizar os

serviços de manutenção. O objetivo é evitar que o fornecimento de energia seja interrompido para o cliente durante a execução da atividade.

“Esses serviços são muito importantes para manter a qualidade do fornecimento de energia. As equipes de linha viva têm um papel essencial, pois realiza esse serviço sem que o cliente perceba. O serviço está sendo realizado, mas o cliente continua a sua rotina de atividades”, afirma o gerente de Construção e Manutenção da Distribuição da Energisa Sergipe, Thyago Tanouss.

Somente em 2024, foram realizados 12.796 serviços de manutenção preventiva na rede elétrica com as equipes de linha viva. Os principais serviços realizados foram: poda de árvores na rede elétrica, substituição de postes e Cruzetas, substituição de isoladores, entre outros.

Ainda segundo Thyago, as equipes de linha viva passam por treinamentos específicos, além do uso dos equipamentos de proteção individual para que a atividade seja realizada com segurança. Ao todo, 23 equipes atuam na área de concessão da Energisa.

Obras

Em 2024, a Energisa realizou 1.200 obras na sua área de concessão, somando um investimento de mais de R$ 82 milhões. As obras contemplam a instalação de equipamentos tecnológicos

e melhorias na rede elétrica para a melhoria contínua do fornecimento de energia elétrica. Também foi realizado o deslocamento da rede elétrica facilitando o acesso durante as manutenções preventivas e corretivas, a interligação de circuitos para permitir

transferências, agilizando a retomada do fornecimento de energia, implantação de tecnologias, a exemplo dos religadores, e melhorias e reformas na rede elétrica.

Texto e foto Gabriela Barbosa Neves