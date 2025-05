Energisa realiza mutirão de negociação até a próxima sexta-feira

Ação é realizada em parceria coma Unit e Cejusc

A Energisa está realizando mais um mutirão de negociação em parceria com o Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da Universidade Tiradentes e o Centro Judiciário de Solução de Conflitos (Cejusc) do Tribunal de Justiça. A ação acontece de 12 a 16 de maio na rua Lagarto, no Centro, das 8h30 às 16h.

O objetivo do mutirão é oferecer condições especiais de negociação para os clientes residenciais. Entre as condições de negociação da Energisa está o parcelamento em até 36 vezes para clientes residenciais com entrada de até 5%.

“Estamos participando do mutirão mais uma vez em parceria com o NPJ e Cejusc. Os clientes terão mais uma oportunidade de colocar as contas em dia com condições especiais de parcelamento. Lembrando que a negociação pode ser realizada a partir de duas contas em atraso”, afirma o coordenador comercial da Energisa Sergipe, Francis Guimarães.

Durante o mutirão, os clientes também terão acesso à assistência e assessoria jurídica proporcionada pelo NPJ. O coordenador do NPJ da Unit, Raimundo Giovanni França, destacou a importância da ação em parceria com a Energisa.

“O Mutirão serve como uma oportunidade para os clientes da empresa parceira resolverem alguma pendência, num ambiente que ofereça auxílio sobre as possibilidades de acordo, de forma que o usuário/cliente se sinta seguro e confortável”, afirma.

Canais de atendimento

Gisa www.gisa.energisa.com.br

Aplicativo Energisa On (disponível nas lojas virtuais)

Site: energisa.com.br

Texto e foto Adriana Freitas