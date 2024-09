Energisa realiza mutirão de negociação de débitos no Centro

Cliente pode parcelar fatura em até 36 vezes

A Energisa promove até a próxima sexta-feira, 6, mutirão de negociação em parceria com o Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da Universidade Tiradentes. A ação acontecerá no NPJ localizado na rua Lagarto, no Centro de Aracaju, das 8h30 às 16h.

Entre as condições de negociação está o parcelamento da dívida em até 36 vezes. O cliente também terá 100% de desconto de multa, da mora e da correção monetária, em caso de pagamento “a vista”. Clientes com mais de uma fatura vencida podem comparecer ao local para negociar, basta apresentar a fatura de energia e o comprovante de identidade.

“Estamos oferecemos aos nossos clientes mais uma oportunidade de regularizar sua situação e aproveitar condições especiais de pagamento. Esse mutirão está sendo realizado junto com a Unit buscando atender os clientes com condições diferenciadas”, afirma o coordenador comercial da Energisa, Francis Guimarães.

Durante o mutirão, os clientes também terão acesso à assistência e assessoria jurídica proporcionada pelo NPJ. O coordenador do NPJ da Unit, Raimundo Giovanni França, destacou a importância da parceria contínua com a distribuidora.

“A Energisa já é uma parceira em outras iniciativas, como o Mutirão Limpa Nome. Este mutirão oferece aos clientes da empresa uma oportunidade de resolver suas pendências em um ambiente que disponibiliza orientação sobre as possibilidades de acordo, garantindo que o usuário/cliente se sinta seguro e confortável”, ressalta.

Canais digitais

Para quem deseja negociar sem sair de casa, é possível colocar as contas em dias pelos canais de atendimento: Gisa www.gisa.energisa.com.br e escolher a opção faturas e pagamentos para iniciar a negociação. O cliente também pode negociar pelo aplicativo Energisa On (disponível nas lojas virtuais) e o site energisa.com.br.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas