ENERGISA REALIZA OBRA PARA REFORÇAR A QUALIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO AGRESTE SERGIPANO

Com o objetivo de melhorar de forma contínua o fornecimento de energia, desde o início de março a Energisa Sergipe iniciou a construção de uma linha de subtransmissão de alta tensão e a ampliação da subestação do município de Simão Dias. O investimento é na ordem de R$ 53 milhões.

A linha de subtransmissão possui um total de 46,5 km de extensão e trará melhoria na qualidade do fornecimento de energia do Eixo Itabaiana/Simão Dias. A obra beneficiará os municípios de Itabaiana, São Domingos, Simão Dias, Lagarto, Poço Verde e Salgado. Segundo o coordenador de Transmissão da Energisa Sergipe, Allyson Figueredo, a obra também contempla a ampliação de potência e modernização da subestação de Simão Dias.

“As obras estão em andamento e o objetivo é entregar até o final do ano. Essa é a maior obra que a Energisa vai realizar esse ano e vai contribuir para a modernização da rede de distribuição garantindo maior confiabilidade e qualidade no sistema de distribuição de energia. As cidades estão em constante crescimento e com essas obras buscamos acompanhar e promover o desenvolvimento econômico das regiões onde atuamos. Por isso, vamos ampliar a subestação de Simão Dias e construir essa nova linha de subtransmissão”, afirma Allyson.

Desligamento programado

Por conta dessas obras de melhorias na rede elétrica, os clientes podem receber avisos de desligamentos programados que são interrupções no fornecimento de energia de forma programada para que as equipes possam atuar com segurança. Segundo Allyson, a distribuidora informa os clientes com 72 horas de antecedência por meio do site da Energisa, WhatsApp, avisos em rádios, carros de som e, em alguns casos, cartas e envio de SMS. Nos avisos, são informadas as regiões que receberão a melhoria, a hora de início e previsão do horário de finalização do serviço, que pode retornar antes do previsto.

“A distribuidora utiliza alternativas, a exemplo do mega jumper e equipes de linha viva, para que o serviço seja realizado sem o desligamento da rede elétrica. Em situações que não é possível utilizar essas técnicas e equipamentos, é necessário realizar o desligamento da rede de forma programada para que manutenção preventiva ou obra de melhoria da rede seja realizada com segurança. Por isso, a importância de manter o cadastro atualizado junto à distribuidora para receber os avisos”, orienta Allyson.

Investimentos

A Energisa Sergipe está investindo R$ 242 milhões este ano na sua área de concessão. Além das obras de melhoria da rede elétrica, também serão investidos em segurança para a comunidade, combate ao furto de energia, expansão de redes para novos clientes, Programa de Eficiência Energética, infraestrutura e entre outros. A distribuidora atende 855 mil clientes nos 63 municípios de atuação.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas