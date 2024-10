Energisa realiza obras para melhoria da rede elétrica nos municípios sergipanos

Uma grande obra está sendo realizada no município de Simão Dias

Com o objetivo de melhorar de forma contínua o fornecimento de energia, a Energisa Sergipe realizou mais de 3,5 mil obras na rede elétrica, no período de janeiro a setembro, nos 63 municípios de atuação da distribuidora. A Energisa também está construindo uma linha de subtransmissão de alta tensão e a ampliação da subestação do município de Simão Dias.

No pacote de investimentos em obras, estão contemplados a reforma da rede elétrica e instalação de religadores que vão contribuir para o restabelecimento rápido do fornecimento de energia. As obras somam um investimento de 123 milhões. Os principais municípios beneficiados são: Simão Dias, Aracaju, Itabaiana, Nossa Senhora da Glória, Lagarto, São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro.

A maior obra que está sendo realizada é a construção da linha de subtransmissão de alta tensão e a ampliação da subestação do município de Simão Dias que já está em fase final. O investimento é na ordem de R$ 53 milhões e beneficiará os municípios de Itabaiana, São Domingos, Simão Dias, Lagarto, Poço Verde e Salgado.

A linha de subtransmissão possui um total de 46,5 km de extensão e trará melhoria na qualidade do fornecimento de energia do Eixo Itabaiana/Simão Dias. A obra também contempla a ampliação de potência e modernização da subestação de Simão Dias.

“A distribuidora está investindo de forma contínua para a melhoria e ampliação da rede elétrica. São obras realizadas para acompanhar o desenvolvimento das regiões. Temos várias obras que estão sendo executadas desde janeiro nas regiões da nossa atuação”, afirma o gerente de Construção e Manutenção da Distribuição da Energisa Sergipe, Thyago Tanouss.

Desligamento programado

Por conta dessas obras de melhorias na rede elétrica, os clientes podem receber avisos de desligamentos programados que são interrupções no fornecimento de energia de forma programada para que as equipes possam atuar com segurança.

A distribuidora informa os clientes com 72 horas de antecedência por meio do site da Energisa, WhatsApp, avisos em rádios, carros de som e, em alguns casos, cartas e envio de SMS. Nos avisos, são informadas as regiões que receberão a melhoria, a hora de início e previsão do horário de finalização do serviço, que pode retornar antes do previsto.

Canais de atendimento

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Site: energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): www.gisa.energisa.com.brCall Center: 0800 079 0196

Foto assessoria

Por Gabriela Barbosa Neves