Energisa realiza operação de combate ao furto de energia em Aquidabã   

Foram encontradas irregularidades em medidores e ligações clandestinas

A Energisa Sergipe e a Polícia Civil realizaram nesta quarta-feira, 24, uma operação especial de combate ao furto e fraudes de energia no município de Aquidabã. Durante as inspeções em imóveis residenciais e estabelecimentos comerciais, foram encontradas irregularidades entre ligações clandestinas e intervenções ilegais no sistema de distribuição de energia.

O coordenador de Medição e Combate às Perdas de Energia, Bernard Gouveia, destaca que a Energisa realiza inspeções diariamente com o objetivo de zelar pela segurança da comunidade e do sistema elétrico, bem como garantir a qualidade da energia que chega aos clientes.

“Quaisquer intervenções na rede elétrica representam um risco à segurança, pois geralmente são feitas por quem não tem conhecimento técnico, podendo ocasionar um choque elétrico, um incêndio e até a morte do interventor ou de terceiros. No caso desses estabelecimentos comerciais, o risco se estendia aos frequentadores dos locais e população circunvizinha, além de onerar os clientes que pagam a conta de energia em dia”, destaca.

De janeiro a maio deste ano, as equipes realizaram 16.773 inspeções e foram identificadas 2.774 irregularidades e recuperados cerca de 6.813.069 kWh de energia. A energia desviada é suficiente para abastecer aproximadamente 51 mil imóveis com consumo médio de 134 kWh, durante um mês.

“Os furtos e fraudes na rede impactam na qualidade do fornecimento de energia elétrica, na arrecadação de impostos e na receita da empresa, o que compromete os investimentos em melhorias e serviços que beneficiam todos os clientes regularmente ligados ao sistema de distribuição de energia”, acrescenta Bernard.

Como denunciar

A Energisa fiscaliza com frequência a rede elétrica para constatar irregularidades, mas as denúncias também são fundamentais para combater os atos criminosos. Ligações clandestinas e fraudes nos medidores podem ser denunciadas de forma anônima pelo telefone 0800 079 0196 ou pelo whats app www.gisa.energisa.com.br e ainda pelo aplicativo Energisa On. A denúncia é anônima.

Por Adriana Freitas