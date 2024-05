Energisa realiza operação de combate ao furto de energia no Centro de Aracaju

Foram realizadas mais de 300 inspeções

A Energisa Sergipe, em parceria com a Polícia Civil e Científica, conduziu uma operação de cinco dias para combater o furto e a fraude de energia elétrica no Centro comercial de Aracaju. Durante as inspeções realizadas nos estabelecimentos comerciais, foram identificadas diversas irregularidades, incluindo ligações clandestinas e intervenções ilegais no sistema de distribuição de energia.

Ao longo das ações encerradas na última sexta-feira, 10, foram efetuadas 343 inspeções no Centro comercial, sendo que 10% dessas unidades apresentaram irregularidades. No total, foram recuperados 210 MWh, energia suficiente para abastecer 1 mil residências. Além de constituir crime, o furto e a fraude de energia representam um sério risco para a população, podendo causar acidentes fatais e afetar a qualidade do fornecimento de energia elétrica.

O coordenador de Medição e Combate às Perdas de Energia, Bernard Gouveia, ressalta que as ações visam não apenas combater as práticas fraudulentas, mas também promover a segurança e assegurar a qualidade do fornecimento de energia, que é comprometida pelas ligações irregulares.

“Realizamos essa operação durante uma semana no Centro para identificar e corrigir as irregularidades. Tais ligações clandestinas não só prejudicam o fornecimento de energia, causando curto-circuito e potenciais acidentes fatais, como também representam um perigo para a população em geral. Por isso, estamos empenhados em conduzir essas ações diariamente, a fim de combater as fraudes na rede elétrica”, afirma Bernard.

De janeiro a maio deste ano, as identificaram um total de 3.260 irregularidades e recuperaram cerca de 6GWh de energia. A quantidade de energia desviada é suficiente para abastecer aproximadamente 29 mil residências. “Além dos riscos, as ligações clandestinas trazem prejuízos para a população tanto pela interrupção no fornecimento de energia elétrica, como no custo que é pago por todos na tarifa de energia. Por isso, contamos com o apoio da população para denunciar esse crime”, ressalta.

Como denunciar

A Energisa fiscaliza com frequência a rede elétrica para constatar irregularidades, mas as denúncias também são fundamentais para combater os atos criminosos. Ligações clandestinas e fraudes nos medidores podem ser denunciadas de forma anônima pelo telefone 0800 079 0196 ou pelo whats app www.gisa.energisa.com.br e ainda pelo aplicativo Energisa On. A denúncia é anônima.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas