Energisa realiza palestras sobre o uso da energia e troca de lâmpadas em Itaporanga

Ação acontece até a próxima sexta-feira na praça da cidade

O caminhão do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Energisa está na praça do Morro, na cidade de Itaporanga, para realizar a troca de lâmpadas até a próxima sexta-feira, 18. O objetivo é conscientizar a população sobre o uso consciente de energia elétrica e segurança.

No caminhão da Energisa, a população participa de palestras educativas sobre riscos e perigos em relação à rede elétrica, orientações sobre como economizar energia e realiza a troca de lâmpadas incandescentes e florescentes por lâmpadas de LED. Somente este ano, foram substituídas 4.900 lâmpadas no primeiro semestre deste ano.

O especialista em Eficiência Energética, Pedro Lins, explica como a população pode realizar a troca de lâmpadas. “A população pode visitar o caminhão gratuitamente e participar das palestras educativas sobre o uso eficiente da energia elétrica. Para participar da ação da troca de lâmpadas, precisa ser um cliente do Programa de Tarifa Social e apresentar o RG. Cada unidade consumidora pode trocar até seis lâmpadas gratuitamente”, orienta Pedro.

O caminhão estará na praça do Morro nesta segunda-feira das 14 às 17h. Já de terça a quinta-feira, das 8h às 17h e na sexta-feira das 8h às 12h. Neste mês de julho, o caminhão também visitará a cidade de Nossa Senhora do Socorro no período de 21 a 25 de julho. A ação acontecerá na Escola Municipal Honorina Costa – Travessa Frei Inocêncio – Centro Histórico.

Tarifa Social

Para realizar a troca de lâmpadas, é preciso ser cliente do Programa Tarifa Social que já beneficia 251 mil clientes em Sergipe, mas ainda há um potencial de 140 mil cliente que podem receber o benefício, mas ainda não estão cadastrados no programa.

A Medida Provisória 1.300/2025 ampliou o alcance da Tarifa Social de Energia Elétrica em todo o país para famílias que poderão ter desconto de até 100% no consumo de energia desde o dia 5 de julho. O cadastro é realizado automaticamente para quem é titular da conta e está com o CadÚnico atualizado.

Canais de atendimento

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Site:energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): www.gisa.energisa.com.br

Texto e foto Adriana Freitas