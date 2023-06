Energisa recebe visita da Associação de distribuidores de Energia

Abradee entregou a placa do Prêmio Grandes Clientes

A Energisa Sergipe levou o 1º lugar na categoria acima de 500 mil clientes no Prêmio Abradee Grandes Clientes 2022. Nesta sexta-feira, 16, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) entregou a placa do reconhecimento à Energisa durante cerimônia no Espaço Energia.

A Pesquisa de Satisfação de Grandes Clientes de Energia Elétrica avalia o nível de aprovação dos consumidores da média e alta tensão, a exemplo de indústrias e grandes comércios, em relação à qualidade do produto e dos serviços prestados pelas distribuidoras brasileiras. Para o presidente da Energisa Sergipe, Roberto Currais, o reconhecimento dos grandes clientes mostra que a empresa está no caminho certo.

“O cliente é o nosso melhor termômetro de qualidade. Esse prêmio é fruto da relação de trabalho que vem sendo construída junto com eles, buscando cada vez mais proximidade, o entendimento dos desafios futuros dos nossos clientes e continuar melhorando cada vez mais a qualidade dos nossos serviços. É com grande satisfação que recebemos esse reconhecimento da Abradee através da visita do Presidente da Abradee no dia de hoje”, afirma Roberto Currais.

O presidente da Abradee, Marcos Madureira, destacou a importância da premiação para a distribuidora e a população que é beneficiada diretamente com a qualidade do serviço.

“As distribuidoras de energia vêm melhorando todos os anos e de forma significativa sua prestação de serviço à população. Esse reconhecimento coroa os esforços empreendidos pela Energisa Sergipe nesse processo de melhoria contínua. Mas o mais importante é que o foco esteja sempre em superar o resultado obtido no ano anterior, proporcionando ao cliente atendimento cada vez mais qualificado, ágil e resolutivo. A Abradee se orgulha de poder dar visibilidade a esse serviço tão importante para a população como o realizado pelas nossas distribuidoras de energia”, afirma Madureira.

Sobre o Prêmio

O ranking do Prêmio Abradee Grandes Clientes é fruto de uma pesquisa realizada com os clientes e reconhece as melhores práticas entre as empresas com foco na melhoria do serviço oferecido ao cliente. O desempenho das distribuidoras é avaliado pelos critérios de “Continuidade e qualidade do fornecimento de energia elétrica”, “Informações para o consumidor”, “Orientações ao consumidor”, “Fatura”, “Atendimento geral”, “Imagem”, Agente

de relacionamento, entre outros. Cada critério é composto por um conjunto de atributos e gera o Índice de Satisfação com a Qualidade Percebida (ISQP), principal indicador para o reconhecimento.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas