Energisa reforça orientações de segurança durante as chuvas

Distribuidora já reforçou as equipes em várias regiões do Estado

Com previsão de chuvas intensas em algumas regiões de Sergipe a partir deste domingo (24), a Energisa Sergipe reforça os principais cuidados para prevenir acidentes. Essas condições climáticas podem provocar a queda de árvores e objetos na rede elétrica, ocasionando o rompimento de cabos. Por isso, a importância de seguir as orientações de segurança em casa e na rua.

“Ao encontrar um cabo partido por conta das chuvas, a orientação é não utilizar nenhum objeto, como por exemplo madeira ou haste metálica, para afastar o cabo, devido ao risco de choque elétrico. Somente profissionais autorizados pela Energisa devem fazer intervenções na rede elétrica. Além de receberem treinamento específico, os técnicos utilizam equipamentos de proteção adequados à atividade”, orienta o coordenador de Planejamento e Qualidade da Energisa Sergipe, Fabiano Nascimento.

No caso de chuvas com raios e trovões, a orientação é nunca ficar em campo aberto e procurar abrigo imediatamente. “Não se abrigue embaixo de árvores. Se estiver dentro de um carro, feche as janelas e aguarde a tempestade passar para poder sair. O carro oferece uma boa proteção contra raios. Não fique debaixo estruturas metálicas ou árvores durante temporais com raios”, alerta.

Para quem está em casa durante as chuvas, a recomendação é retirar os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas. Não utilizar aparelho conectado à tomada durante temporais e evitar utilizar o chuveiro elétrico. É importante que a rede elétrica da residência ou comércio possua sistema de aterramento, conforme norma vigente.

Plano de contingência

A Energisa tem aplicado seu plano de atendimento em situações de contingências, que contemplam desde ações que antecedem o período chuvoso como a realização de inspeções, intensificação das manutenções preventivas, assim como o reforço de equipes para o restabelecimento com o menor tempo em regiões mais afetadas.

“O clima é monitorado 24 horas por meio do Centro de Operações e nos permite agir de forma antecipada com o reforço das equipes para que possam atuar de forma mais rápida e trazer o mínimo de impacto para o cliente. Além disso, temos investido de forma contínua em tecnologias e manutenções que garantem maior resiliência da rede de distribuição de energia face aos impactos dos eventos climáticos”, afirma Fabiano.

Em casos de ocorrências de falta de energia, a população pode entrar em contato por meio dos canais de atendimento:

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Site: energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): www.gisa.energisa.com.br

Por Adriana Freitas – foto assessoria