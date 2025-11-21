Energisa reforça orientações de segurança sobre serviços próximos à rede elétrica

Orientações também incluem cuidados com cabos partidos

A energia elétrica é essencial para o nosso dia a dia, mas o uso inadequado pode resultar em acidentes graves e até fatais. Por isso, a Energisa reforça as principais orientações de segurança para serviços realizados próximos à rede elétrica.

Serviços em altura, como pinturas, instalação ou reparo de fachadas e telhados podem levar ao contato acidental com a rede elétrica, caso não seja mantida uma distância segura. A coordenadora de Segurança da Energisa Sergipe, Roberta Santos, alerta:

“A execução de serviços próximos à rede elétrica, mesmo os mais simples, exige atenção redobrada para evitar riscos à própria vida e de outras pessoas. Os andaimes, por exemplo, devem ser montados a uma distância segura da rede. Também é fundamental garantir que vergalhões, calhas e outros materiais não entrem em contato com os fios elétricos”, orienta.

Cabos partidos

Além dos cuidados durante serviços próximos à rede elétrica, é importante estar atento a outra situação de risco: cabos partidos. A rede elétrica é projetada para garantir segurança, com altura adequada e materiais resistentes, mas eventos como rajadas de vento, quedas de árvores, colisões em postes e outros acidentes podem partir um cabo e deixá-lo pendurado ou caído no chão.

Ao encontrar um cabo partido, nunca utilize objetos como madeira ou hastes metálicas para afastá-lo, pois há risco de choque elétrico. Somente profissionais autorizados pela Energisa devem fazer intervenções na rede elétrica. Eles recebem treinamento específico e utilizam equipamentos de proteção adequados.

Canais de atendimento

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Site:energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): www.gisa.energisa.com.br

Texto e foto Adriana Freitas