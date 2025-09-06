ENERGISA REGISTRA 159 OCORRÊNCIAS DE COLISÃO EM POSTE ESTE ANO; ABRIL E JUNHO REGISTRARAM MAIS OCORRÊNCIAS

A colisão de veículos em postes de eletricidade pode causar sérios riscos para o condutor e impactar o fornecimento de energia na região. No período de janeiro a agosto, foram registradas 159 colisões em postes de energia, representando uma média de um acidente a cada 1,5 dia.

Em 2024, neste mesmo período, foram identificados 147 registros, o que representa um aumento de cerca de 8% quando comparado ao mesmo período de 2025. O município de Aracaju continua liderando o ranking com mais ocorrências, em seguida os municípios de Itabaiana e Lagarto. Em Aracaju, os bairros com mais registros de acidentes envolvendo postes de eletricidade são Mosqueiro e Santa Maria.

O gerente de Operações da Energisa Sergipe, Wellington Aranha, reforça as principais orientações de segurança em acidentes com postes de eletricidade. “É muito importante que os condutores reforcem a atenção ao dirigir para evitar este tipo de acidente que coloca em risco a vida dos envolvidos, além de prejudicar a população com a falta de energia. Em casos mais complexos, as equipes podem levar um tempo maior para reparar a estrutura”, explica.

Em casos de acidentes, o condutor deve permanecer no veículo, sempre que possível, e acionar a Energisa imediatamente. Para quem vai prestar socorro ao condutor, é necessário manter distância, pois pode haver cabos energizados no chão. A recomendação é não se aproximar e, se cair sobre o veículo, os ocupantes devem permanecer dentro dele até a chegada das equipes da Energisa que vão adotar todos os procedimentos de segurança.

Em relação ao custo da manutenção ou reparo, esses custos são atribuídos ao responsável pelo dano. A substituição de um poste é de R$ 6 mil, mas o valor pode variar dependendo das estruturas danificadas.

Canais de atendimento

Site: energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): gisa.energisa.com.br

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Call Center: 0800 079 0196

Texto e foto Adriana Freitas