Energisa Sergipe anuncia investimentos de R$ 288 milhões para 2025

Investimentos reforçam compromisso da distribuidora com o desenvolvimento da economia e melhoria na qualidade do serviço na região

A Energisa realiza investimentos na rede elétrica para melhoria contínua do fornecimento de energia para cerca de 892 mil clientes. Para este ano de 2025, serão investidos 288, 6 milhões nos 63 municípios de atuação em Sergipe. A região da Grande Aracaju receberá o maior aporte dos recursos para obras de melhoria e modernização da rede elétrica.

O foco dos aportes será em melhoria e reforma da rede elétrica, com a construção de novos circuitos, intervenções em linhas de distribuição de alta tensão, construção e modernização de redes para aumentar a confiabilidade do sistema elétrico, além de expansão de rede para atender o crescimento regional e garantir ainda mais eficiência no fornecimento de energia elétrica.

“Sergipe é um dos estados que mais cresce e se desenvolve no Brasil. Nesse contexto, a Energisa segue ampliando o investimento feito no estado como forma de garantir o ritmo desse desenvolvimento econômico e social e, por consequência, geração de renda e valor para o território. Em 2025, aumentamos o valor investido em aproximadamente 20% se comparado a 2024, buscando a melhoria contínua da qualidade do fornecimento da energia, além de melhorias nas redes de distribuição”, destaca o diretor-presidente da Energisa Sergipe, Roberto Currais.

Para este ano, as áreas de Aracaju e Barra dos Coqueiros receberão a maior parte dos recursos. Nelas, mais de 110 milhões serão destinados a melhorias na rede de distribuição, o que significa maior confiabilidade do sistema e menor tempo de restabelecimento em caso de interrupção do fornecimento de energia.

As cidades de Nossa Senhora da Gloria, Graccho Cardoso, Nossa Senhora das Dores e Canindé de São Francisco também serão beneficiadas com a expansão da rede elétrica para atender o crescimento da região, que significa ainda mais estabilidade ao fornecimento. No total, serão investidos mais de R$65 milhões na região do Sertão, com destaque para o início da construção de 106 km de linhas de distribuição de alta tensão entre as subestações Glória, Graccho Cardoso e Propriá.

Já para o Agreste Central, a partir das cidades de Itabaiana, Frei Paulo e Moita Bonita, estão previstos R$ 42 milhões de investimentos destinados à construção e reforma de redes de distribuição, que aumenta a confiabilidade do sistema e reduz o tempo de interrupção em situações de falta de energia.

Grande Aracaju, Baixo São Francisco, Centro Sul e Leste Sergipano receberão juntas investimento de mais de R$ 70 milhões também na melhoria da qualidade do fornecimento de energia, bem como na modernização da distribuição, potencializando a capacidade do sistema que atende a região.

Ao todo, o Grupo Energisa, uma das maiores empresas privadas de capital 100% nacional do setor elétrico brasileiro, prevê investimentos de R$ 6,2 bilhões para este ano.

Responsabilidade social e Sergipanidade

Com o objetivo de valorizar e fomentar a cultura e a identidade regional, a Energisa segue patrocinando e apoiando diversas iniciativas socioculturais e ambientais. A Orquestra Jovem de Sergipe, que atende cerca de 280 crianças e jovens em aulas de canto coral, violino, violoncelo, viola e outros instrumentos musicais têm ajudado a transformar a realidade de jovens desde 2014, com o aporte recebido da Energisa, única empresa a financiar o projeto desde a sua criação.

Já a Filarmônica de Itabaiana, a mais antiga do Brasil, com 280 anos, atende cerca de 350 jovens de Itabaiana, graças ao apoio que recebe da Energisa desde 2020. O projeto oferece aula de iniciação musical, prática de conjunto em orquestras, bandas, grupo de violão, flauta doce, piano e percussão.

“É o compromisso que possuímos em reforçar as manifestações culturais do nosso estado, a partir do desenvolvimento de talentos musicais que constituem a nossa sergipanidade”, ressalta Roberto Currais.

Outra iniciativa apoiada pela Energisa desde 2011 é o Parque dos Falcões. Por entender a importância socioambiental do projeto, ao longo dos anos, a distribuidora vem investindo e proporcionando geração de renda no local e conservação ambiental. O Parque dos Falcões é o único centro de criação, multiplicação e preservação de aves de rapina da América do Sul.

Simultaneamente, a Energisa promove transformação nas comunidades por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE), com palestras e ações de conscientização sobre o uso eficiente de energia elétrica, troca de lâmpadas de LED para famílias de baixa renda beneficiadas pelo Programa Tarifa Social, e projetos de eficientização selecionados via chamada pública.

Em 2024, o PEE atendeu mais 15 mil famílias, levando orientações sobre segurança e o uso eficiente de energia elétrica por meio do caminhão itinerante, quer percorreu 37 cidades diferentes. Durante as ações, aproximadamente 70 mil lâmpadas de LED foram doadas. Já o Espaço Energia recebeu cerca de 20 mil pessoas, oferecendo palestras e vídeos educativos sobre segurança, consumo consciente de energia e educação ambiental, apresentadas para 129 escolas públicas e particulares do estado. Além disso, por meio do PEE, a Energisa também realiza o Natal Iluminado, no Parque da Sementeira. Em 2024, mais de 10 milhões de pontos de luz foram instalados no Parque, transformado em cartão postal pelo show de luzes que o local se transforma no Natal.

Além do Parque da Sementeira, a distribuidora garantiu a iluminação especial de final de ano de prédios como o Maria Feliciana, Hospital de Urgências de Sergipe, Tribunal de Justiça, entre outros equipamentos públicos da cidade.

“Nosso compromisso vai muito além do fornecer energia elétrica. A Energisa participa do cotidiano das pessoas e atua em prol do desenvolvimento e transformação na economia, educação, acesso à cultura e oportunidades de geração de emprego e renda”, complementa o diretor-presidente da Energisa Roberto Currais.

Por Adriana Freitas