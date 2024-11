Energisa Sergipe é eleita uma das melhores empresas para se trabalhar, diz GPTW

Distribuidora foi reconhecida na categoria de grandes empresas

A Energisa Sergipe foi reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar em Sergipe pelo Instituto Great Place To Work (GPTW). A distribuidora foi destaque na categoria grande empresa conquistando o 1º lugar no ranking estadual, que foi realizado pela primeira vez em Sergipe.

A pesquisa GPTW foi realizada no primeiro semestre deste ano e apontou que os colaboradores consideram a empresa um excelente lugar para trabalhar. A pesquisa segue uma metodologia que avalia cinco dimensões fundamentais do ambiente de trabalho: Credibilidade, Respeito, Imparcialidade, Orgulho e Camaradagem.

“Esse resultado demonstra o nosso compromisso com os colaboradores que têm um papel muito importante nesse serviço essencial que oferecemos para a sociedade. Queremos garantir um ambiente de trabalho saudável e investir no crescimento profissional de forma contínua, reforçando o nosso compromisso com o Valor Pessoas”, afirma o diretor-presidente da Energisa Sergipe, Roberto Currais.

A Energisa gera mais de mil empregos diretos nos 63 municípios de atuação da concessionária. A empresa oferece um dos programas de benefícios mais completos do mercado com auxílio alimentação, auxílio creche, bolsa de estudos, plano de saúde e odontológico (rede nacional), vale transporte, e previdência privada. A empresa também concede anualmente aos colaboradores a Participação nos Lucros e Resultados – PLR e um programa de incentivo a qualidade de vida, o Viva Energia, que conta com Wellhub, que dá acesso a mais de 18 mil academias por todo o país, além de atendimento com nutricionista, educador físico e fisioterapeuta.

Sobre a Energisa

Com quase 119 anos de história, a Energisa é um dos maiores grupos privados com capital nacional do setor elétrico brasileiro. Somos um ecossistema de produtos e serviços voltado para protagonizar a transformação energética, conectando pessoas e empresas à melhor solução de energia e construindo um mundo mais sustentável.

Nosso portfólio abrange 9 distribuidoras de energia elétrica, 12 concessões de transmissão, uma central de geração fotovoltaica centralizada, uma marca inovadora de soluções energéticas – a (re)energisa –, que conta com um dos maiores parques de geração distribuída fotovoltaica do país, além de comercialização de energia no mercado livre e serviços de valor agregado.

Por Adriana Freitas