Energisa utiliza tecnologia para realizar manutenção preventiva em Sergipe

Power scan e drone são utilizados nessas ações

Para garantir a qualidade no fornecimento de energia para mais de 800 mil clientes, nos 63 municípios de atuação, a Energisa em Sergipe investe em manutenções preventivas ao longo do ano. Um dos equipamentos utilizados nestas manutenções é o power scan, instalado no automóvel e permite mapear a temperatura das estruturas e evitar futuros desligamentos na rede elétrica.

O power scan é utilizado para a inspeção de estruturas nas áreas urbanas. No mapeamento, é possível identificar se a temperatura da estrutura está elevada, a exemplo de cabos e transformadores. Caso seja encontrada alguma anomalia, já é possível realizar a substituição preventivamente. No período de janeiro a maio, foram realizadas 7.710 inspeções com o power scan, um ganho de cerca de 45% quando comparado se a inspeção fosse realizada sem o equipamento.

“Com o power scan conseguimos mapear os pontos quentes e possíveis defeitos nas conexões sem precisar parar o inspetor para analisar a estrutura poste a poste. Conseguimos fazer toda inspeção nas vias tendo mais agilidade e eficiência. Esse mapeamento ajuda evitar um desligamento dos nossos equipamentos, podendo deixar até uma cidade sem energia”, explica o coordenador Construção e Manutenção da Distribuição da Energisa em Sergipe, Antônio Cleverton.

Na área rural, o drone é um dos equipamentos utilizados nas manutenções preventivas. O equipamento facilita a inspeção de estruturas em áreas de difícil acesso garantindo agilidade e segurança para os inspetores técnicos. O drone capta imagens áreas e auxilia nos diagnósticos de problemas na rede elétrica com alcance de até 1km em relação ao operador que controla o equipamento.

“A empresa está sempre investindo em tecnologias para garantir a qualidade do fornecimento de energia. Além do power scan, temos o drone que ajuda a identificar anomalias na rede elétrica durante as inspeções nas redes mais distantes, além de inspecionar distâncias maiores em um curto espaço de tempo”, destaca Antônio.

Subestação Móvel

Além dos equipamentos tecnológicos, a Energisa tem uma subestação móvel que é utilizada em situações emergenciais reduzindo o tempo de interrupção no fornecimento de energia e de forma programada, evitando a interrupção de energia. Neste ano, a subestação visitou Nossa Senhora da Glória e Canindé, atendendo um total de 39 mil clientes.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas