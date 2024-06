Enfermaria Oncológica do HU-UFS promove festejo junino para pacientes em tratamento 

Confraternização visa humanização da comunidade oncológica e o resgate da identidade regional

Festejos regionais cultivam o senso de pertencimento dos cidadãos e humanizam as relações, principalmente para um público sensibilizado por um momento delicado em suas vidas. A vitória contra o câncer conta também com um momento de pausa, em que a comunidade oncológica (pacientes, acompanhantes, profissionais e acadêmicos) do Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (HU-UFS), vinculado à Rede Ebserh, resgatam sua identidade regional e aproveitam as músicas e as delícias típicas da época de junho.

A ação é uma iniciativa da Enfermagem Oncológica, que ocorre anualmente, no mês que marca a tradição nordestina e revela a sergipanidade. Sons, cheiros e comidas, a alta receptividade pelos pacientes oncológicos fazem do evento um acontecimento especial. Uma mudança de ambientação que “traz música e alegria e, na medida do possível, os pacientes são incentivados a confraternizar, aqueles que tem condições, mesmo com cadeira de rodas, buscamos. Traz um ganho para o paciente, alivia o sofrimento e contribui para o psicológico destes pacientes” ressalta a chefe da Unidade de Hematologia e Oncologia do HU-UFS, enfermeira Fernanda Lays.

O destaque desse evento também está no empenho da própria equipe em promover qualidade no atendimento oncológico como explica Fernanda Lays: “mobiliza todo o setor, quem faz acontecer são eles. A alimentação, trazemos cada um uma coisinha e a Nutrição (setor) também participa em conjunto. As profissionais da fisioterapia Tássia e Carla sempre participam no canto e nos instrumentos, os pacientes sempre pedem para tocar uma música ou outra. As histórias de vida destes pacientes são a inspiração dos profissionais que estão ao lado deles durante todas as fases de tratamento”.

O HU-UFS faz parte da Rede Ebserh desde outubro de 2013. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

