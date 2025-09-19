ENGENHEIROS AGRÔNOMOS TRABALHAM PARA AUMENTAR A PRODUTIVIDADE LEITEIRA NO ALTO SERTÃO DE SERGIPE

O Alto Sertão do estado concentra os dois municípios com a maior produção leiteira de Sergipe, Poço Redondo e Nossa Senhora da Glória. É neste segundo que acontece até este sábado (20) a ExpoGlória, uma das principais feiras agropecuárias do estado, que reúne produtos, animais, empresas, instituições financeiras, insumos, maquinários e outros elementos ligados à produção leiteira.

O evento mostra toda a força do segmento na região. Atento a isto, o Sistema Confea/Crea/Mútua está presente com um grande estande para receber os profissionais e estudantes que visitam a feira.

Sergipe é o segundo maior produtor do Nordeste e um dos principais do país. Entre 2023 e 2024 a produção leiteira teve um aumento de 22,6%, segundo estudo do Banco do Nordeste (BNB), feito com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Esse aumento na produtividade, além de outros fatores, se deve ao acompanhamento técnico que é feito pelos engenheiros agrônomos aos produtores da região. É o que afirma a gerente técnica do Crea-SE, Paula Braz, que também é engenheira agrônoma.

“O engenheiro agrônomo desempenha um papel fundamental na melhoria da produtividade das atividades agropecuárias, incluindo a produção de leite. Em um cenário onde a demanda por alimentos e o aumento da competitividade são constantes, a eficiência na produção de leite torna-se uma prioridade para os pecuaristas, e o agrônomo é o profissional capacitado para promover avanços significativos nesse setor.Um dos principais desafios no aumento da produção de leite nas fazendas é garantir o bem-estar animal e otimizar a alimentação do rebanho. O engenheiro agrônomo, com seu conhecimento em nutrição animal e manejo, contribui de maneira decisiva na formulação de dietas balanceadas, que atendem às necessidades nutricionais das vacas leiteiras e promovem o aumento da produção de leite”, explicou Paula Braz.

Ela ainda destacou a necessidade de que engenheiros agrônomos se registrem no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (Crea-SE).

“O município de Nossa Senhora da Glória tem atraído investimentos, isso quer dizer que estão chegando novos laticínios, que aquecem o mercado e provocam a contratação de engenheiros agrônomos, engenheiros de alimentos e outros profissionais. O Crea-SE, sob a gestão do presidente, o engenheiro Dilson Luiz, tem um trabalho intenso de fiscalização, inclusive em parceria com outras instituições, para que as atividades das engenharias, da agronomia e das geociências sejam desenvolvidas exclusivamente por profissionais habilitados e registrados no Conselho. Então é muito importante que os profissionais sergipanos, e principalmente do Alto Sertão, se preparem para que estejam regulares diante das perspectivas de aquecimento do mercado profisisonal”, falou.

Essas perspectivas se refletem na realização da ExpoGlória, evento que tem crescido a cada ano. A feira movimenta a economia local, reunindo produtores rurais, empresários, investidores, cooperativas e um grande público interessado em negócios, inovação e entretenimento. O evento é organizado pela Cooperativa Sertaneja do Agronegócio (Coopesea), em parceria com a prefeitura local.

Texto e foto assessoria