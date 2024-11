Entenda a sua conta de energia e saiba como acompanhar o seu consumo

Distribuidora orienta como reduzir o consumo de energia em casa

Entender a composição da conta de luz é fundamental para consumir energia elétrica de forma consciente. Na fatura, o consumidor pode acompanhar o histórico de consumo, data prevista da realização da leitura, valores detalhados, além dos canais de atendimento que facilitam o contato com a empresa.

A fatura de energia é composta por uma série de itens como: consumo de energia, processo de geração e transporte da energia (transmissão), taxa de iluminação pública, impostos e encargos setoriais. É possível separar o sistema de energia em três etapas básicas: geração da energia, transmissão e, por último, a distribuição da energia que chega ao consumidor final (residências, estabelecimentos comerciais e industriais).

O coordenador comercial da Energisa Sergipe, João Victor Sá, explica que a conta chega ao consumidor em uma fatura única, mas do valor total cabe à Energisa apenas o valor referente aos serviços de distribuição, o equivalente a cerca de 20% do valor total da conta, ou seja, se o valor da conta for R$ 100, a concessionária fica com R$20 e o restante do valor é composto para o pagamento de encargos, impostos e compra da energia.

“Por isso, além da própria variação de consumo, é importante o nosso cliente entender que há outros fatores que pode levar ao aumento da conta final, como a incidência de bandeiras tarifárias, faixa de isenção para clientes baixa renda, taxas de iluminação pública entre outros”, detalha.

Consumo de energia

Na fatura de energia, também é possível fazer um comparativo da média diária da energia consumida em relação ao mês anterior para verificar se está utilizando mais ou menos energia no dia a dia. Com isso, o consumidor poderá reavaliar os hábitos diários e, quando necessário, aplicar estratégias de uso consciente para economizar.

“Já estamos quase chegando no verão e o aumento da temperatura já é perceptível, sendo uma das causas de aumento no consumo de energia elétrica. No calor, é comum o uso frequente de equipamentos como ventiladores, ar-condicionado, geladeira e freezer. Para evitar surpresas na conta de energia, é importante mudar os hábitos de consumo, e manter a manutenção de equipamentos domésticos em dias, a exemplo da geladeira e ar-condicionado”, orienta.

Confira mais dicas para reduzir o consumo de energia:

-Computadores e Notebooks: evite o modo stand-by, pois também consome energia. Utilizar o recurso de economia do monitor pode ajudar.

-Ar-condicionado: 23ºC é uma temperatura agradável para qualquer ambiente. Mantenha sempre as janelas e portas fechadas enquanto o equipamento estiver ligado e lembre-se que os filtros devem ser limpos com frequência, já que a sujeira dificulta a passagem do ar e reduz a eficiência do equipamento.

-Ventiladores: esses aparelhos não resfriam o ambiente, então não devem ser deixados funcionando em ambientes vazios, pois desperdiçam energia.

-Geladeiras e freezers: esses eletrodomésticos devem ficar o mais longe possível do fogão, fornos e outras fontes de calor. A borracha de vedação da porta precisa estar em boas condições para não deixar o ar frio escapar.

– Televisão: desligue o aparelho quando ninguém estiver assistindo e evite dormir com a TV ligada.

Por Adriana Freitas