Entradas de acesso ao Arraiá do Povo ampliadas em mais de 50%

O Governo de Sergipe informa que, depois de uma reavaliação feita após o primeiro dia do Arraiá do Povo, quando o público composto por sergipanos e turistas lotou o espaço da programação na Orla da Atalaia, foram ampliadas em mais de 50% as entradas de acesso à Arena de Shows. Agora, as pessoas terão 26 opções de entrada. Foi também criado um acesso secundário, além da entrada pela Vila do Forró. A outra opção, agora, é adentrar à Arena de Shows pela lateral da Delegacia de Turismo. Foi ampliada a sinalização de todos os acessos à festa para facilitar a entrada e saída do público.

Juntamente com a Energisa, apoiadora do Arraiá do Povo, foram feitas melhorias na iluminação do local, com incremento na iluminação periférica lateral, o que melhorará significativamente o trânsito do público, aumentando também a sensação de segurança. Por meio do nosso sistema de som, haverá um reforço na informação ao público presente sobre as entradas e saídas de acesso na Arena de Shows.

O complexo do Arraiá do Povo tem uma capacidade para cerca 35 mil pessoas, sendo na Arena de Shows 20 mil, ressaltando que é preciso ressaltar a alta rotatividade do público para a celebração dos festejos no local. Haverá, na arena, uma interlocução mais enfática informando ao público presente onde estão localizadas as entradas de acesso para que as pessoas possam assistir aos shows, além de informação quando a lotação estiver completa, para garantir a segurança do público.

Vale ressaltar que é importante que as pessoas que forem curtir na Arena de Shows façam o possível para chegar cedo ao local e fiquem atentas à organização do trânsito realizada em parceria com a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju.

Foi ampliada em 50% a oferta de banheiro femininos e foi solucionada da questão relativa à privacidade para as mulheres no uso desse espaço.

O Camarote da Acessibilidade tem uma capacidade para 125 pessoas e está dentro das normas técnicas, tendo sido vistoriado e liberado seu funcionamento, e hoje foi realizada uma reunião entre Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Seasc) e o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência para ajustes, no intuito de gerar um conforto ainda maior para o público acompanhar os shows da arena.

No que se refere à questão das bebidas há um patrocinador da festa, que é a Ambev, e todos os produtos desse patrocinador podem ser comercializados, desde que sejam ligados à marca que patrocina o Arraiá do Povo. Convém ressaltar que o patrocinador Ambev disponibilizou um ponto de venda para que todos os comerciantes cadastrados e autorizados para comercializar na área adquiram os produtos no local e possam gerar sua renda extra, sendo a escolha dos produtos, dentre os permitidos, feita por eles.

Sobre a proibição da entrada na Arena de Shows com cooler ou isopor, foi uma solicitação da Secretaria da Segurança Pública (SSP), por questão de segurança do próprio público.

O Governo do Estado de Sergipe entende todas as sugestões de melhorias feitas pelo público presente ao primeiro dia de programação do Arraiá do Povo, que foi um evento promovido e planejado para ofertar cultura e celebração dos festejos juninos para a população sergipana. Evento este que, além de gerar renda, movimenta a economia em seus diversos setores, do ambulante ao dono de bar, ao artesanato vendido, assim como as comidas típicas e toda identidade cultural sergipana que pode ser vista e reconhecida na Orla da Atalaia através do Arraiá do Povo e da Vila do Forró. Teremos pela frente ainda 30 dias de muita animação e valorização da cultura e dos artistas sergipanos e nacionais, que se apresentam diariamente na diversidade de espaços que o Governo de Sergipe preparou para todos, com segurança e muita alegria. Afinal de contas, Sergipe é o país do forró.

