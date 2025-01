Entrega de Kits para corrida do Verão Sergipe etapa Canindé começa nesta sexta

Os participantes da Corrida do verão Sergipe em Canindé de São Francisco, que acontece no dia 2 de fevereiro, já podem se preparar para a retirada dos kits, que será realizada entre os dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro. O evento, promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel) e da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), chega ao seu segundo ano, consolidando-se como uma iniciativa que une esporte, lazer e cultura. Após o sucesso da primeira etapa, realizada entre 24 e 26 de janeiro, na Ponta dos Mangues, em Pacatuba, com mais de 400 inscritos, a expectativa é de mais um dia de muita animação e competição.

A organização reforça a importância dos participantes comparecerem nos dias e horários indicados para a retirada dos kits, que incluem número de peito e a camisa oficial da corrida. A retirada antecipada é fundamental para garantir que todos os atletas estejam devidamente preparados para o grande dia, além de contribuir para o sucesso do evento.

Segundo a secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, a Corrida do Verão Sergipe representa mais do que uma competição esportiva. “É um momento de integração entre as comunidades, de incentivo à prática de atividades físicas e de valorização do nosso estado. A primeira etapa foi um sucesso em Ponta dos Mangues, e estamos confiantes de que Canindé também será um marco, com grande participação e muita energia positiva. Este evento reflete o compromisso do Governo de Sergipe em fomentar o esporte e promover o bem-estar da nossa população”, destacou a secretária.

Para garantir que todos estejam preparados para a corrida, a organização já definiu as datas e locais para a entrega dos kits. Confira abaixo o cronograma completo:

Sexta-feira, 31 de janeiro

Local: Arena Batistão – Seel

Horário: 8h às 14h

Sábado, 1 de fevereiro

Local: Arena de Esportes Play Sport – Canindé de São Francisco

Horário: 8h às 17h

Domingo, 2 de fevereiro

Local: Arena de Esportes Play Sport – Canindé de São Francisco

Horário: 5h30 às 6h30

Foto: Zabu Studio