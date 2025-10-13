Entrega dos kits da II Corrida dos Servidores ocorrerá nos dias 16 e 17 de outubro

Os inscritos para a II Corrida dos Servidores devem retirar seus kits entre quinta e sexta-feira, dias 16 e 17, das 10h às 21h, na Secretaria de Estado da Administração (Sead) – rua Duque de Caxias, 346, São José, Aracaju. Promovida pelo Governo de Sergipe como parte da programação do Mês do Servidor, a competição é organizada pela Sead e reunirá, no próximo dia 19 de outubro, na Orla da Atalaia, 3.500 servidores públicos competindo em quatro percursos: 3,2 km, 5 km, 10 km e 15 km.

O kit do atleta é composto por uma sacochila com camisa dry-fit, viseira, número de peito e chip especial. Além disso, no dia da prova, o atleta receberá kit lanche, kit hidratação e medalha. Não haverá entrega de kits após os dias e horários previamente estabelecidos. Deste modo, o atleta que não retirar o seu kit no prazo definido pela organização fica impedido de participar da prova e perde o direito ao kit.

Para a retirada, o inscrito deve apresentar a confirmação da inscrição e documento oficial com foto. A retirada de kits só poderá ser efetivada por terceiros mediante apresentação de autorização específica para este fim, acompanhada de cópia de documento de identificação do inscrito. A organização orienta, ainda, que, no momento da retirada do kit, o responsável confira nome e quilometragem, número de peito e itens que compõem o kit.

Dividida em dois lotes, disponibilizados nos dias 6 e 8 deste mês, as vagas para a II Corrida dos Servidores esgotaram em cerca de 30 minutos após a abertura das inscrições, em cada uma das datas. Diante do sucesso da primeira edição, que contou com mil vagas para o funcionalismo público estadual, o Governo de Sergipe, este ano, aumentou em 250% o quantitativo de vagas.

Voltada aos servidores efetivos e, também, comissionados dos órgãos e entidades do Poder Executivo estadual, a competição terá a participação, nesta segunda edição, de servidores do Poder Judiciário, em virtude do Termo de Cooperação de Atividades de Bem-estar dos Servidores. Além disso, participarão, na condição de convidados, servidores do Poder Legislativo, Defensoria Pública, Ministério Público e Tribunal de Contas de Sergipe.

Foto: Iran Souza/Ascom Sead