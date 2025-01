Entrega dos Kits de Corrida do Verão Sergipe começa nesta sexta

O Verão Sergipe deste ano já começou com o pé direito. As inscrições para a tradicional corrida se esgotaram em poucas horas, com 550 participantes garantindo suas vagas, o que demonstra o crescente entusiasmo em torno do evento esportivo mais aguardado do Estado. A secretária de Esporte e Lazer (Seel), Mariana Dantas, comentou sobre o sucesso da inscrição e a expectativa para a prova. “Estamos muito felizes com a enorme procura pelas inscrições deste ano. O Verão Sergipe se consolidou como um dos eventos esportivos mais aguardados do Estado. Na edição anterior, tivemos a honra de contar com atletas que participaram de todas as corridas em todos os municípios. Isso demonstra o comprometimento e a paixão dos nossos esportistas pelo evento”.

A organização reforça a importância de os participantes comparecerem nos dias e horários indicados para a retirada dos kits. “A retirada antecipada garante que os atletas estejam devidamente preparados para o grande dia. É uma etapa essencial para o sucesso de todos durante a corrida,” destaca a secretária. Com o sucesso das inscrições, a expectativa para o Verão Sergipe não poderia ser maior. Na edição anterior, muitos atletas participaram de todas as provas realizadas nos municípios. Agora, todos os olhos estão voltados para mais uma edição memorável, que promete movimentar ainda mais a comunidade esportiva local.

Entrega dos Kits

Para garantir que todos estejam preparados para a corrida, a organização já definiu as datas e locais para a entrega dos kits. Confira abaixo o cronograma completo:

Sexta-feira, 17 de janeiro

Local: Arena Batistão – SEEL

Horário: 8h às 14h

Sábado, 18 de janeiro

Local: Arena Esportiva Verão Sergipe – Caueira

Horário: 9h às 15h

Domingo, 19 de janeiro

Local: Arena Esportiva Verão Sergipe – Caueira

Horário: 5h30 às 6h30

Foto: Arquivo/ Zabu