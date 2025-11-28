Enzo Rabelo conquista bicampeonato sergipano no Campeonato da Liga Sergipana

Atleta reafirma destaque no Jiu Jitsu estadual e encerra a temporada com mais um título importante

O jovem atleta Enzo Rabelo voltou a se destacar no cenário esportivo sergipano ao conquistar, no último domingo, 23, o bicampeonato no Campeonato da Liga Sergipana. A competição reuniu atletas de diversas regiões do estado e marcou mais um capítulo importante na trajetória do lagartense, que segue em evolução técnica e competitiva.

A conquista reforça o trabalho disciplinado que o atleta desenvolve ao longo do ano, resultado de preparação constante, treinos intensos e forte comprometimento. O desempenho também reflete o apoio recebido de sua equipe, especialmente do sensei Alex Pereira, responsável por orientar e conduzir o atleta em sua jornada dentro da modalidade.

Além do suporte técnico, Enzo conta com o incentivo de apoiadores que contribuem para seu desenvolvimento esportivo. Esses vínculos têm sido fundamentais para que ele siga avançando e acumulando resultados expressivos nas competições estaduais e regionais.

Com o bicampeonato garantido, o atleta já mira os desafios de 2026, ano que promete novas oportunidades e competições importantes em sua trajetória no jiu jtisu sergipano e nacional.

Texto e foto assessoria