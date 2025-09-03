Enzo Rabelo se destaca na Taça FKS e conquista título em seletiva para o Brasileiro de 2026

Karateca lagartense foi campeão no Shiai Kumite e vice no Shiai Kata durante a primeira etapa classificatória da competição nacional

O lagartense Enzo Rabelo foi um dos grandes destaques da Taça FKS, realizada no último sábado, 28, que marcou a primeira seletiva para o Campeonato Brasileiro de 2026. O jovem atleta conquistou o título de campeão no Shiai Kumite (luta) e ainda garantiu o segundo lugar no Shiai Kata, mostrando preparo e alto nível técnico diante dos adversários.

Para Enzo, os resultados são reflexo da sua dedicação e do apoio recebido ao longo da caminhada. “Essas conquistas são fruto de muito treino, disciplina e força de vontade, mas nada disso seria possível sem o apoio de quem caminha comigo. Agradeço a Deus, à minha família, ao meu sensei Fábio e aos meus patrocinadores, que acreditam no meu trabalho e me ajudam a continuar buscando meus sonhos”, ressaltou o atleta.

Agora, Enzo Rabelo já se prepara para o próximo desafio, que é o Campeonato Sul-Americano de Karatê, que será realizado no fim do ano, em Catamarca, na Argentina. A competição internacional promete reunir grandes nomes da modalidade e será mais uma oportunidade para o lagartense representar

Texto e foto assessoria