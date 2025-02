Equipe de Saúde de Pacatuba participa do Seminário de Acolhimento aos Gestores do SUS

Através de sua equipe de Saúde, o município de Pacatuba participou do Seminário de Acolhimento aos Novos Gestores do Sistema Único de Saúde (SUS), realizado entre os dias 13 e 15 de fevereiro.

O encontro foi promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems) para o debate sobre o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (APS) e o acesso qualificado dos serviços para os usuários.

A secretária municipal de Saúde, Rosivânia Batista, destacou o quanto a troca de experiências, as discussões sobre os serviços foram importantes para a compreensão dos novos desafios do SUS.

“O evento foi muito importante para a Gestão Municipal em que incluiu os secretários e técnicos no cenário de discussão, trocas de experiência, oportunidades, conhecimento dos desafios, as ofertas de novos financiamentos do SUS, dentre outros. O objetivo foi ampliar o acesso integral do usuário do SUS, dentro de toda a rede de Atenção à Saúde, de forma tripartite”, destacou a secretária.

Outras temáticas também foram abordadas, como a campanha ‘Mais Saúde da Família’, que tem o intuito ampliar o acesso a cuidados de saúde integral, priorizando as regiões mais vulneráveis, bem como o programa “Estratégia da Saúde da Família”, para a expansão, qualificação e consolidação da atenção básica.

TDantas Comunicação AGÊNCIA DE NOTÍCIAS