EQUIPE DO NÚCLEO PSICOSSOCIAL DO AJUPREV APRESENTA AS AÇÕES À COORDENADORIA PERMANENTE DE AUTOCOMPOSIÇÃO

A equipe do Núcleo Psicossocial do Instituto de Previdência do Município de Aracaju (AjuPrev) esteve reunida na manhã de quarta-feira (11), com a procuradora de Justiça, Conceição Figueiredo, responsável pela Coordenadoria Permanente de Autocomposição e Paz (Coapaz), do Ministério Público de Sergipe (MPSE).

A proposta do encontro foi estreitar a relação entre os dois órgãos e apresentar o recém-criado núcleo do instituto e o trabalho que o setor está começando a desenvolver.

O coordenador do núcleo, Wagner Mendonça, fez a apresentação das integrantes da equipe e explicou como está sendo formatado o trabalho. “Temos a psicóloga Simone Barbosa, a assistente social Ana Caroline Trindade e a especialista em legislação previdenciária, Helena Nascimento. Estamos conhecendo um pouco a realidade dos beneficiários do instituto para traçar ações efetivas que possam auxiliá-los a ter uma vida melhor, seja vendo necessidades de saúde ou de assistência, para que possamos encaminhar para os órgãos de cada setor”.

Algumas situações já vivenciadas dentro no instituto e em visitas a aposentados para fazer a Prova de Vida foram descritas por Wagner Mendonça. “Temos situações extremas, como uma servidora que se aposentou recentemente porque o filho sofreu um atentado, ficou acamado e ela é quem cuida. Ela tem medo de sair de casa, abrir as janelas e teve sucessivos afastamentos do trabalho, por problemas depressivos. Esse é um dos muitos casos que nos deparamos no dia a dia. Temos aposentado em situação de rua e um acamado, a esposa tem alzheimer e a filha que cuida dos dois apresenta um quadro de depressão”.

O trabalho do Núcleo Psicossocial não se restringe somente a quem é aposentado ou pensionista, mas serão desenvolvidas ações para os servidores que estão próximos à aposentadoria. “Queremos atuar para que eles se aposentem com tranquilidade, com saúde mental e também financeira. Para isso, vamos realizar palestras sobre legislação previdenciária e mostrar atividades que podem desenvolver após se aposentarem, dentre outras ações”, relatou Wagner Mendonça.

Os técnicos do AjuPrev foram recebidos pelo chefe da Central de Mediação da Coapaz, Caio Rubens Castiliano Santos, que participou da reunião. “O encontro foi produtivo, pela iniciativa que o AjuPrev traz, com esse trabalho inovador e que agrega valor para seus beneficiários. Tenho certeza que vai contribuir muito para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. E abriu-se essa possibilidade de parceria conosco, para a formação de membros do núcleo em facilitadores de círculos de construção de paz, o que certamente vai auxiliar a equipe no acolhimento dos casos que chegam ao instituto”.

A coordenadora da Coapaz, a procuradora Conceição Figueiredo, se colocou à inteira disposição para firmar parceria com o AjuPrev. “Temos boas perspectivas, porque pelo desenho que foi falado aqui, dessa formação bem estruturada, pronta para deflagrar ações que vão auxiliar na melhoria da vida dos aposentados e pensionistas e dos que estão para se aposentar, nos mostra que o AjuPrev quer humanizar esse atendimento ao seu público. E o Ministério Público, através da Coapaz, está aqui de braços abertos, para dar uma formação mais ampliada de cuidado desses vínculos, de restauração de relacionamentos, de convivência humanizada que todos nós precisamos ter”.

