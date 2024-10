EQUIPE RESPONSÁVEL PELA TRANSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE PROPRIÁ É NOMEADA, INFORMOU O DR VALBERTO

O prefeito de Propriá, Drº Valberto, assinou nesta quarta-feira, 16, em seu gabinete, o decreto de formação da equipe que ficará responsável por conduzir a transição democrática de governo no município.

De acordo com Valberto, esse processo é uma das etapas mais importantes para garantir a segurança, transparência e democracia.

“Os encontros do grupo já serão agendados para que possam levantar as informações o quanto antes”, frisou. O gestor destacou ainda que os assuntos tratados nas reuniões e os dados coletados serão registrados em atas, garantindo que todos estejam cientes do andamento do trabalho.

Segundo o prefeito, em conversa com a nossa reportagem, irá trabalhar nos mínimos detalhes para passar ao prefeito eleito a realidade da gestão com muita sinceridade e honestidade.

“Tudo tem que estar documentado. Uma coisa que pedi à equipe foi que sejam o mais transparentes possível, mostrando os avanços e medidas que devam ser adotadas por próxima administração”, concluiu.

Por: Elder Santos