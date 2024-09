Equipe técnica do Governo fiscaliza andamento de obras de infraestrutura no interior do estado de SE

Dando prosseguimento à fiscalização das obras realizadas pelo Governo de Sergipe, a equipe técnica da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi) acompanhou o governador Fábio Mitidieri nesta sexta-feira, 27, nas visitas às intervenções em alguns municípios sergipanos.

A primeira parada foi no povoado Caueira, em Itaporanga D’ajuda, onde os gestores conferiram o andamento dos serviços de pavimentação no acesso entre a Rodovia SE-100 e o Residencial Caueira 2. Na localidade, está sendo executada por meio da Sedurbi a implantação de 2.450 m² de calçamento em paralelepípedo, com 700 metros lineares de meio-fio granítico, cujos investimentos são de aproximadamente 360 mil.

Morador do povoado, Riclel Queiroz, 35 anos, diz que a intervenção era algo muito esperado. “A gente necessitava muito dessa obra. Era um transtorno para chegar da rodovia até aqui, principalmente no período de chuva, pois a estrada ficava um lamaçal imenso. Todos nós que moramos aqui estamos felizes pelo Governo do Estado ter lembrado da gente”, orgulha-se o frentista.

Residente no povoado desde que nasceu, Carlos Fernandes de Oliveira, 63 anos, ressalta que a pavimentação mudará para melhor o deslocamento dos moradores. “Além de valorizar as casas do residencial, o calçamento vai acabar com o tormento que era fazer o percurso até a rodovia. A gente tinha que levar uma garrafa de água para lavar os pés, tamanha era a quantidade de lama. Agora esse incômodo acabou, é um presente que não tem preço”, afirma o aposentado.

Para o secretário da Sedurbi, Igor Albuquerque, a visita objetiva promover uma melhor avaliação técnica de cada obra. “Pudemos constatar não apenas o andamento dos serviços, mas também a qualidade com que eles são executados. Com esse tipo de intervenção em todas as regiões, seja nas sedes municipais ou na zona rural, como é o caso aqui na Caueira, o Governo do Estado proporciona não apenas melhorias na trafegabilidade, mas também eleva a autoestima dos moradores, já que obras dessa natureza fazem com que eles se sintam ainda mais orgulhosos do lugar em que vivem”, frisa.

Mais obras

À tarde, as visitas às obras foram finalizadas no município de Boquim, onde a equipe técnica pode conferir de perto o andamento dos serviços de pavimentação granítica e asfáltica que vêm sendo realizados em diversos povoados.

“Aqui, iniciamos visitando o Cabeça Dantas, onde pudemos ver a conclusão do calçamento. Em seguida, fomos ao povoado Meia Légua, uma obra importante de pavimentação granítica que está sendo executada pelo DER, e também fomos ao povoado Lagoa Vermelha, que já está em fase de conclusão. Por fim, visitamos o Romão, onde os trabalhos começaram ontem e serão 7.200 metros quadrados de pavimentação granítica. Isso representa mais qualidade de vida e dignidade para a população. Estamos tirando as pessoas da poeira e da lama, proporcionando mais saúde e bem-estar para todos”, ressalta Igor Albuquerque.

A agricultora Iolanda Costa dos Passos, 45 anos, moradora de Boquim, está feliz e agradecida com tanto desenvolvimento chegando no município. “Nesse povoado Romão mesmo, os benefícios que essa obra trará para a nossa comunidade serão imensos. Durante a época de chuva, é um verdadeiro desafio, com o pessoal escorregando e enfrentando dificuldades. Com a pavimentação, a situação vai melhorar. Não tem como comparar um trecho pavimentado com outro que ainda é barro. Agora teremos continuidade e segurança nas nossas vias. O governador está trazendo muitas obras fundamentais para a nossa cidade como um todo. É uma verdadeira bênção”, afirma.

Foto: Marcos Rodrigues