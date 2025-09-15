Equipes da Deso seguem trabalhando para recuperar o novo rompimento na Adutora do São Francisco

Equipes da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) atuaram durante toda noite desse domingo (14), nos trabalhos de reparo do novo rompimento registrado na linha da Adutora do São Francisco, no município de Capela.

O trabalho continua ininterrupto até que a adutora seja recuperada por completo, com pleno fornecimento de água tratada para abastecimento da população dos municípios de Aracaju, Barra dos Coqueiros e Nossa Senhora do Socorro.

No inicio da manhã desta segunda-feira (15), o governador em exercício, Zezinho Sobral, e representantes da Deso e da Iguá estiveram no local do rompimento, verificando a realização dos serviços de recuperação, onde, também, atenderão a imprensa, para dar mais informações sobre os trabalhos.

82 carros-pipa farão o abastecimento emergencial de diversas localidades afetadas pelos rompimentos. O Comitê de Gerenciamento de Crise do Governo do Estado – com a participação do Gabinete do Governador, das Secretarias de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi) e da Comunicação (Secom), Deso, Iguá, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros – segue acompanhando o andamento dos trabalhos, até a completa resolução do problema.

Foto: Ascom Deso