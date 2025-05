Equipes do AjuPrev e Saúde de Aracaju discutem parceria sobre a saúde do servidor

Na segunda-feira, 5, integrantes do Núcleo Psicossocial do Instituto de Previdência do Município de Aracaju (AjuPrev) estiveram reunidos com representantes da Rede de Atenção à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (Reastt) e do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador (Cerest), serviço ofertado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A proposta do encontro foi avaliar e traçar ações em conjunto que atendam o servidor público municipal.

O coordenador do Núcleo Psicossocial, Wagner Mendonça, destacou a importância de pensar e desenvolver atividades em parceria com outros órgãos municipais. “É importante compreendermos as especificidades dos trabalhadores da municipalidade, dos que estão ativos e também dos que já estão aposentados. Existe um projeto da Saúde do Trabalhador, que visa uma atenção integral aos servidores, e o AjuPrev quer ser parceiro, compreendendo a importância das ações de cuidado e tratamento, bem como as preventivas, cujo objetivo maior é evitar o adoecimento no ambiente de trabalho”, frisou.

A referência técnica do Cerest, a assistente social Conceição Balbino, avaliou como positiva a aproximação da Saúde e AjuPrev. “É fundamental a aproximação dos dois órgãos. Sem vislumbrar a seguridade no município de Aracaju, não avançamos. Este é o primeiro contato e os desdobramentos exigirá empenho de todos para que alcancemos resultados positivos. Este é o pontapé para começarmos as ações efetivamente”, disse.

Para a coordenadora da Reastt, Lívia Prado, a perspectiva do trabalho conjunto da Saúde e o Aracaju Previdência é bastante promissora. “Temos a necessidade de desenvolver ações entre secretarias para fomentar resultados positivos para a população. Neste caso em específico, para os servidores do município de Aracaju. Para isso, é preciso o envolvimento de pessoas, o conhecimento sobre as ações e o comprometimento de todos”.

A reunião contou com a participação da psicóloga do Núcleo Psicossocial do AjuPrev, Simone Barbosa, e segue diretrizes da atual gestão municipal, em desenvolver ações conjuntas entre os órgãos e autarquias do município, com o objetivo de humanizar o atendimento aos cidadãos que residem em Aracaju.

Por Alexandra Brito – Ascom / AjuPr