ERALDO DO FRIGORÍFICO DESTACA AVANÇO NA VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DE ITABAIANINHA COM REAJUSTE DE 8,5%

O prefeito Eraldo do Frigorífico reforça o compromisso com a educação de Itabaianinha ao conceder reajuste de 8,5% aos professores municipais, consolidando a valorização da categoria e o investimento no futuro da cidade.

O compromisso com a educação segue sendo uma das marcas da gestão do prefeito Eraldo do Frigorífico, em Itabaianinha. Em menos de um ano de administração, o gestor anunciou um reajuste salarial de 8,5% para todos os profissionais do magistério, medida que consolida a política de valorização dos educadores e reforça o papel da educação como prioridade no município.

“Desde o início da gestão, o nosso foco tem sido reconhecer o valor dos professores. Eles são a base do futuro da nossa cidade. Esse reajuste é mais do que um número — é um símbolo de respeito e reconhecimento ao trabalho diário que transforma vidas”, declarou Eraldo do Frigorífico.

O reajuste beneficia toda a rede municipal de ensino, que atualmente conta com centenas de docentes responsáveis por conduzir a formação de milhares de estudantes da educação infantil e do ensino fundamental. Segundo a Prefeitura, o aumento é fruto de um planejamento financeiro responsável, que busca equilibrar as contas públicas e valorizar o servidor.

Além da valorização salarial, a administração municipal tem investido em infraestrutura escolar, formação continuada e programas de incentivo à inovação pedagógica, ampliando o suporte aos educadores e melhorando as condições de ensino. Em 2025, o município prevê novas reformas em unidades escolares e o lançamento de um programa voltado à tecnologia educacional.

A medida segue a linha de valorização docente preconizada pelo Ministério da Educação, que reconhece a importância de investimentos regulares no magistério para elevar os índices de qualidade da educação. Informações oficiais sobre políticas educacionais podem ser consultadas em: https://www.gov.br/mec

Professores da rede municipal comemoraram o reajuste e destacaram que a gestão atual tem mantido diálogo aberto com a categoria. “Essa é uma conquista importante. Sentimos que há respeito e valorização. Isso faz diferença no nosso dia a dia”, afirmou uma professora da rede municipal.

Com o reajuste de 8,5%, Eraldo do Frigorífico consolida Itabaianinha como uma das cidades sergipanas que mais têm investido na valorização dos profissionais da educação. O prefeito reforçou que o trabalho continuará firme, com novas ações para fortalecer o ensino e garantir o reconhecimento de quem faz a diferença nas salas de aula.

“Vamos continuar cuidando da nossa educação com seriedade, porque investir nos professores é investir no futuro das nossas crianças e do nosso município”, finalizou Eraldo.

