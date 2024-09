Eraldo do Frigorífico sofre mais uma condenação na Justiça Eleitoral

O candidato a prefeito de Itabaianinha, Eraldo do Frigorífico, foi mais uma vez condenado pela Justiça Eleitoral por irregularidades durante atos de campanha.

Desta vez, segundo a denúncia, Eraldo teria realizado ato de campanha no interior do Colégio Estadual Monsenhor Olímpio Campos, durante o horário de funcionamento da escola e com a participação ativa do professor Gleinyson da Fonseca Santos, que, em tese, deveria estar ministrando aulas.

A denúncia expõe ainda que, além da distribuição de materiais gráficos, foram realizadas gravações de propaganda eleitoral dentro da escola, utilizando os alunos e com posterior divulgação nas redes sociais.

Na decisão, a juíza Juliana Nogueira Galvão Martins Juíza determinou que cessem imediatamente a prática de qualquer forma de propaganda eleitoral em bens públicos, especialmente em escolas públicas, sob pena de multa diária de R$ 2 mil, em caso de descumprimento.

Também foi ordenado que o professor Gleinyson da Fonseca Santos se abstenha de participar de atos de campanha durante seu horário de expediente.

Por fim, os representados foram obrigados a remover de suas redes sociais todo o conteúdo vinculado ao ato de campanha ocorrido no Colégio Estadual Monsenhor Olímpio Campos, sob pena de multa diária de R$ 1 mil.

foto assessoria

Por Diego Rios