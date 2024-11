ESCASSEZ DE ÁGUA REDUZ A PRODUÇÃO E ATRASA A AMPLIAÇÃO DE FÁBRICA TEXTIL NO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA

Os resultados tristes para o município de Estância já estão surgindo depois da construção da Adutora do Piauitinga, construída pelo Governo e pela Deso, em agosto de 2022.

A construção da adutora retirou a agua de Estância e levou para os municípios de Lagarto, Salgado, Simão Dias e Riachão do Dantas.

O Sistema de Abastecimento de Água Integrado Piauitinga (Adutora do Piauitinga) leva água para cerca de 170 mil pessoas. O ponto de captação dessa água está em Estância e cerca de 50 km de tubulação, que bombeia toda água à estação de tratamento, em Salgado.

Com isso, a retirada dessa grande quantidade de água do rio Piauitinga por essa adutora e a falta de chuvas, agravou bastante o problema de água em Estância e as indústrias têxteis estão sofrendo com isso.

A redação da Tribuna Cultural comprovou que pela cor da água, fica evidenciada a concentração da poluição. “Como estava previsto por nós que conhecemos o ciclo do rio, sabíamos que chegaria nessa situação”, destacou um empresário local.

A atual indústria Ipatinga Textil, localizada no bairro Bomfim, em Estância, com ampliações de 200 toneladas para 500 toneladas, com investimentos em galpões que já se encontravam em fase avançada, devido a escassez da água que vem do rio Piauitinga, teve que parar e hoje está lutando para conseguir produzir 170 toneladas de tecidos.

Por Magno de Jesus