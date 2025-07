Escola de capoeira em Pacatuba recebe ação de educação ambiental

As crianças da Escola de Capoeira Angola, no povoado Ponta do Mangue, em Pacatuba, município do baixo São Francisco, receberam uma formação sobre sustentabilidade e ecocidadania de forma lúdica e participativa nesta quarta-feira, 16. As atividades fizeram parte do ‘Programa Dialogar’, iniciativa do Governo do Estado realizada por meio Secretaria do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac). A programação desta edição, realizada em parceria com o Projeto Tamar, contou com apresentação teatral ‘Guardiões do Meio Ambiente’, presença da Unidade Móvel de Educação Ambiental, distribuição de mudas e de revistas educativas para colorir.

Para o pesquisador e idealizador da Escola de Capoeira Angola em Ponta dos Mangues, Ederson Luiz da Fonseca, a ação foi uma oportunidade de unir o conhecimento das crianças sobre as espécies endêmicas do estado. “Além do teatro e das demais atividades, o ‘Dialogar’ trouxe o mascote Guigó, que faz referência a uma das espécies de macaco endêmicas aqui, de Sergipe. É uma parceria importante unir os bichos do mar, como as tartarugas marinhas, aos bichos da terra”, ressaltou ele.

A gerente de Educação Ambiental e Relações Sociais da Semac, Isabelle Blengini, destacou a importância do programa. “É ver a prática do que a gente está construindo por meio dos nossos processos e estudos, compreendendo a educação ambiental como uma atividade enraizadora, que deve chegar às comunidades. E é por isso que eu fico feliz, acredito que saindo do nosso gabinete, estando nas comunidades, é que realmente fazemos a diferença”, refletiu.

E o resultado das ações é a empolgação das crianças com o envolvimento em práticas de preservação ambiental. “Amei a peça, virei uma guardiã do meio ambiente”, garantiu Geovana Luzia. E a sua amiga, Inaê Vieira, completou: “Vamos proteger Ponta do Mangue”.

Programa

O ‘Dialogar’ foi pensado para percorrer os 75 municípios do estado levando educação socioambiental e criando espaços de diálogo sobre o meio ambiente, estimulando a consciência ecológica e promovendo hábitos sustentáveis. A proposta é incentivar práticas como o plantio de árvores, a preservação das áreas verdes e a redução de resíduos por meio da coleta seletiva, fortalecendo o compromisso com o desenvolvimento sustentável em Sergipe.

Outras edições do Dialogar já aconteceram em diferentes regiões do estado e contaram com parcerias com entidades privadas e órgãos públicos. A última edição aconteceu em Pirambu, no dia 9 de julho, no Clubinho das Tartarugas, também do Projeto Tamar, e envolveu crianças e famílias da região com atividades lúdicas, sensibilizando crianças, jovens e adultos sobre os desafios das mudanças climáticas, o uso consciente dos recursos naturais e a importância da preservação ambiental.

