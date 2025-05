Escola de Governo de Sergipe abre inscrições para pós-graduação em gestão de excelência em ESG

A Escola de Administração Pública e Gestão Governamental de Sergipe (ESAPGESE), órgão vinculado à Secretaria de Estado da Administração (Sead), está com inscrições abertas para a nova pós-graduação lato sensu ofertada aos agentes públicos estaduais: “Gestão de excelência em práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) na administração pública”.

Gratuito, o curso de especialização é voltado exclusivamente a servidores, empregados públicos, ocupantes de cargo em comissão e terceirizados de órgãos e entidades estaduais. A pós-graduação tem carga horária de 360 horas e será ministrada pela Universidade Tiradentes (Unit), na modalidade presencial, ao longo de 12 meses. As inscrições vão até o dia 30 de maio, e podem ser feitas por meio do site da Sead: escola.se.gov.br.

Diretor-geral da Escola de Governo, Wellington Mangueira explica que a pós-graduação conta com 60 vagas e é parte do Programa de Sustentabilidade na Gestão Pública, iniciativa lançada pela Sead no último dia 30 de abril, em parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ação Climática (Semac).

“Este é a segunda pós-graduação lançada este ano pela Escola de Governo, que logo em breve lançará também um curso de mestrado. Com este curso de ESG, objetivamos capacitar os nossos servidores em práticas e estratégias sustentáveis e responsáveis alinhadas à gestão pública. E assim como fizemos com as outras especializações que já ofertamos, sortearemos as vagas disponíveis entre os inscritos”, afirma o diretor.

Para concorrer às vagas, cujo sorteio será realizado pela Escola de Governo no dia 9 de junho, além de ser agente público estadual, é necessário possuir graduação de nível superior (bacharelado ou licenciatura), não estar matriculado em outro curso de pós-graduação ou de línguas oferecido pelo Governo de Sergipe.

O curso “Gestão de excelência em práticas ambientais, sociais e de governança” concilia formação teórico-prática com análise, problematização e proposições de temáticas relacionadas a práticas sustentáveis e de responsabilidade institucional. As aulas terão início no próximo dia 11 de julho, e serão realizadas quinzenalmente às sextas-feiras, das 19h às 22h, e aos sábados, das 8h às 18h

Ao apresentar o curso, durante o lançamento do Programa de Sustentabilidade na Gestão Pública, o pró-reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da Unit, professor Ronaldo Nunes Linhares, reconheceu essa iniciativa de formação da Escola de Governo “como uma importante política pública do Governo de Sergipe para a capacitação contínua de profissionais”.

“Pensar no servidor público na perspectiva da sua formação continuada, entendendo que o servidor não está no serviço público apenas para cumprir tarefas, é considerar que ele também precisa ser alimentado sistematicamente numa perspectiva de aprendizagem mútua e continuada. E o Governo do Estado está propondo esse curso como uma forma de aperfeiçoamento desse trabalho, que está relacionado ao serviço que o Estado presta a toda a comunidade”, destacou.

Foto: Ascom/Sead