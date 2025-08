Escola do Legislativo de Laranjeiras promove curso sobre Direito Eleitoral e Constitucional

Teve início nesta segunda-feira, (4), o curso “Noções Básicas do Direito Eleitoral e Constitucional”, promovido pela Escola do Legislativo de Laranjeiras, implantada através de parceria entre o Poder Legislativo municipal, o Tribunal de Contas de Sergipe e a UFS.

A capacitação acontece nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores também nos dias 11, 18 e 25 deste mês, com o objetivo de aprimorar os conhecimentos jurídicos dos agentes públicos municipais.

O curso é ministrado pelo Dr. Peterson Almeida, especialista na área jurídica, durante os quatro encontros programados. A iniciativa tem como público-alvo os vereadores e servidores da Câmara Municipal e da Prefeitura de Laranjeiras, proporcionando mais uma oportunidade de atualização e capacitação profissional.

A programação do curso abrangerá aspectos fundamentais do Direito Eleitoral e Constitucional, áreas essenciais para o exercício das atividades legislativas e administrativas municipais. Os participantes terão acesso a conteúdos atualizados e práticos, que contribuirão diretamente para o aperfeiçoamento de suas funções públicas.

A Escola do Legislativo de Laranjeiras desempenha papel fundamental na democratização do conhecimento e na qualificação dos agentes públicos locais. Entre suas principais atribuições estão a promoção de cursos de capacitação, seminários, palestras e workshops voltados para vereadores, servidores públicos e a comunidade em geral.

“O curso “Noções Básicas do Direito Eleitoral e Constitucional” representa mais uma importante iniciativa da Escola do Legislativo de Laranjeiras no cumprimento de sua missão educativa, contribuindo para a formação de agentes públicos mais capacitados e conscientes de suas responsabilidades democráticas”, disse o presidente da Câmara, Edvaldo Xavier (Neguinho de Carmem).

O Dr Peterson Almeida destacou ainda que: “para este semestre, a Escola do Legislativo irá promover outros cursos relevantes, como Oratória e uso de Inteligência Artificial, Empreendedorismo, Licitações e Contratos, além de Inglês Básico. O nosso maior intuito é levar mais conhecimento àqueles que representam o povo, além de treinar os executores de tarefas diárias no desenvolvimento das atividades. Dessa maneira, os serviços oferecidos têm mais qualidade”, acrescentou

TDantas Comunicação/ASCOM CML.