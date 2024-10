Escola Municipal Vereador João Vianinha, de Tomar do Geru, é premiada no IDESE 2023

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Vereador João Vianinha, localizada em Tomar do Geru, foi reconhecida como a 4ª melhor escola do Estado de Sergipe nos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação de Sergipe (IDESE) 2023, na categoria dos anos iniciais (ciclo de alfabetização). O anúncio foi feito durante a cerimônia de premiação “Escola Destaque do Resultado IDESE 2023”, realizada em 22 de outubro de 2024 em Aracaju.

Entre as 30 escolas premiadas em todo o Estado, a Escola Vereador João Vianinha destacou-se pelo seu desempenho excepcional, refletindo o comprometimento da equipe pedagógica e o esforço dos alunos no processo de alfabetização. A premiação é um reconhecimento ao trabalho dedicado dos professores, diretores e colaboradores que, ao longo dos anos, vêm investindo na melhoria contínua da qualidade de ensino.

O resultado expressivo da escola é motivo de orgulho para a comunidade local e reforça a importância de políticas educacionais que priorizam o ensino de base. A conquista no IDESE 2023 é um marco para o município de Tomar do Geru e a gestão municipal, que vê na educação um pilar fundamental para o desenvolvimento social e econômico da região.

Fonte e foto assessoria