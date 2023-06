Escola Oficina de Artes Valdice Teles fomenta o aprendizado artístico em Aracaju

Gerida pela Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), a Escola Oficina de Artes Valdice Teles, localizada no bairro São José, é uma unidade de ensino pública voltada às pessoas que querem iniciar o aprendizado de alguma arte, ou mesmo aprimorar os conhecimentos que já tem. Ao longo de todo o ano, a escola oferta diversas oficinas e cursos, abrangendo variadas linguagens artísticas.

Professor de dança, Adriano Matos ensina na Valdice Teles há 18 anos e explica que as aulas vão contemplar tanto a teoria quanto a prática e que, por se tratar do ensino do fazer artístico, “às vezes a aula foge do plano porque depende muito de como os alunos chegam”. “Às vezes, um aluno tem um problema que quer expor na sala de aula e como faz parte da expressão de arte fazemos um trabalho diferenciado naquele dia. Então, pelo cunho educacional, as aulas ocorrem da melhor forma”.

A Escola de Artes de Aracaju oferta cursos de dança, música, teatro, artes visuais e fotografia, em um ambiente estimulante que é aprovado pelos alunos, a exemplo de Adriane Arcanjo, que estuda fotografia na unidade. “A gente não faz fotografia sem entender que o cinema é uma parte importante, de que a música tem aquele papel de emocionar e às vezes serve de inspiração para uma fotografia ou talvez o inverso. Então acho que esse espaço aqui ele permite que você não só aprenda, mas como você compreenda a arte como um processo essencial”, ressalta.

Para aqueles que desejam seguir a carreira artística, a Valdice Teles desempenha um papel fundamental na preparação dos alunos para o mercado de trabalho. Professor de Teatro, Raimundo Venâncio destaca que a instituição oferta o curso técnico de teatro, que confere registro profissional aos alunos. “Muitos ex-alunos entram no mercado de trabalho e solidificam sua carreira, tanto em Sergipe quanto fora, e sempre que possível, em edições especiais, voltam para ministrar palestras e cursos para as turmas”, frisa.

O professor Adriano acredita que esse retorno é importante para que não os alunos esqueçam da sua história. “Aqueles que estão fora e que voltam a Aracaju fazem questão de vir aqui dar um abraço no professor, rever a escola. Eu sempre lembro a eles que a gente nunca consegue almejar o futuro sem olhar o passado. Então, deixo isso bem claro, não se pode esquecer de onde vieram, não podem esquecer daquela escola da Prefeitura que investe para oferecer uma estrutura educacional muito importante para cultura sergipana”, reforça.

O coordenador da escola, José Paulo de Andrade, salienta a importância da valorização da escola para a população local. “A Valdice Teles é como um filão valioso para a arte em Sergipe, que forma vários profissionais em várias linguagens artísticas, e que está em destaque na sociedade sergipana e com isso tendo uma maior procura para as várias oficinas e cursos que são ofertados”.

Foto Sergio Silva

Por Tirzah Braga