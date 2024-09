ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO SE CLASSIFICAM PARA A ETAPA REGIONAL DO DESAFIO LIGA JOVEM DO SEBRAE

A equipe Drex do Centro de Excelência Jonas Amaral e a equipe Bicicleta Ecológica do Centro de Excelência Profissionalizante Professora Neuzice Barreto, ambos de Nossa Senhora do Socorro, foram selecionadas para a etapa regional da 2° edição do Desafio Liga Jovem realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Indústrias (Sebrae) e pelo Instituto Ideias do Futuro. O desafio pretende desenvolver ideias inovadoras para solucionar problemas da escola ou da comunidade por meio da tecnologia.

O Centro de Excelência Jonas Amaral foi selecionado pelo Ensino Médio com a equipe Drex, que desenvolveu o projeto ‘Max Adventure: educação financeira é agora’. Trata-se do projeto de um jogo multiplataforma que trabalha o conceito da educação financeira, desenvolvido no Clube Web Game por alunos da escola. O clube é formado por 22 alunos, sendo que, na competição, cinco deles representam o projeto. Amy Lee Milke, Kelvin Ryan, Leandeson Lucas, Felipe dos Santos e Alberto Levi, sob a orientação do professor Lucas Pazoline, desenvolveram o jogo lúdico, cujo objetivo é contribuir com o aprendizado sobre educação financeira nas escolas para crianças entre 10 e 14 anos.

Os sentimentos de gratidão e de orgulho por ver o seu trabalho se expandido Sergipe afora estão presentes na equipe. “É gratificante, porque quando a gente começou, a gente não imaginava. A gente passou pela etapa estadual, e agora estamos na regional. A gente já sabia que tinha um potencial muito grande e, por isso, nosso objetivo não é ser parar no regional, mas avançar”, frisou Kelvin Ryan.

Alberto Levi expressou sua felicidade em ver os resultados que o projeto está gerando. “Eu estou muito feliz, porque eu estou vendo que o trabalho que a gente está fazendo já está sendo reconhecido e, se a gente continuar se dedicando e fazendo por onde, ele vai ser mais reconhecido, não só aqui no Brasil, mas até fora do país”, completou.

O professor e orientador Lucas Pazoline falou sobre a importância que a iniciativa do Sebrae proporciona no futuro dos alunos. “O que está ficando gravado na cabeça desses alunos é: ‘eu posso, depois do ensino médio, empreender com esse meu projeto’. Eu acho que essa perspectiva, essa oportunidade que o Sebrae está nos dando, de poder trabalhar empreendedorismo, com um projeto que pode ser de fato aplicado na sociedade, que tem escalabilidade, é muito empolgante. Eles observam isso, observam as possibilidades de empreender e trabalhar com isso, e colocam o projeto de vida deles também associado ao projeto que a gente vem desenvolvendo”, conclui o professor.

Já a equipe Bicicleta Ecológica foi a classificada pelo Ensino Profissionalizante. O projeto surgiu em 2023, quando os alunos do ensino médio que faziam o curso técnico em Automação Industrial desenvolveram o projeto ‘Eco Bike’, cujo objetivo é solucionar um problema para os entregadores de delivery. A proposta é instalar na bicicleta um kit inteligente contendo uma mini placa solar, um power bank, um dínamo e outros acessórios que contribuam com a permanência do carregamento de seus smartphones gerados a partir das pedaladas que armazenam eletricidade.

Nove alunos iniciaram, em 2023, o desenvolvimento do projeto. Daniel Vasconcelos, Evellyn Santos, Luiz Santana, Lucas Carvalho, Marcos Lemos, Maria Clara Xavier, Milena Soares, Natalia Fernandes e Yzaquiel Pereira estão sob orientação do professor Marcos Oliveira.

A aluna Maria Clara Xavier descreveu sua experiência. “Desenvolver todo o projeto do zero com tecnologias envolvidas e com o apoio do nosso professor orientador foi incrível. Estamos caminhando com nossa equipe para um futuro no qual esse projeto possa ser implementado, ajudando as pessoas que irão precisar desse suporte”, afirmou a aluna.

O professor e orientador Marcos Oliveira expressou a gratidão por ter o projeto reconhecido. “Esse projeto teve uma equipe muito determinada e comprometida, o que me faz acreditar que todos estão preparados para o mercado profissional. Em relação ao projeto, sabemos que vai ajudar um conjunto de pessoas. Sei que teremos parceria para implementar o projeto e que irá mexer no mercado do empreendedorismo”, finalizou o professor.

Desafio Liga Jovem

O desafio idealizado pelo Sebrae, com apoio do Instituto Ideias do Futuro, visa fomentar a cultura empreendedora entre estudantes e professores, desenvolvendo competências para que se tornem criadores de soluções para problemas sociais. O projeto é dividido em quatro etapas, começando com a entrega de projetos em vídeo de até cinco minutos. As 24 melhores equipes de cada estado avançam para a fase estadual, em que apenas uma equipe de cada categoria segue para a etapa regional. Na fase nacional, as equipes vencedoras ganham prêmios como notebooks e uma viagem internacional.

Foto: Ascom Seduc