ESCOLAS DE ESPORTES DE SERGIPE SÃO OS CELEIROS PARA FUTUROS CAMPEÕES NAS COMPETIÇÕES E NA VIDA

Enquanto os olhos do mundo estão voltados para os Jogos Olímpicos de Paris, na França, Sergipe também está fazendo sua parte para descobrir e preparar futuros campeões, tanto nas competições quanto na vida. Por meio das escolas de esportes, o Governo do Estado atende, gratuitamente, mais de mil crianças e adolescentes, oferecendo uma ampla gama de modalidades esportivas e contribuindo para a formação de novos talentos, além de estimular a permanência deles em sala de aula, já que precisam frequentar o ensino regular.

Mantidas por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), as escolas de esporte de Sergipe oferecem a prática de judô, jiu-jitsu, ginástica rítmica, ginástica artística, voleibol, futsal, futebol, tiro com arco, tênis de mesa, atletismo, paratletismo, badminton, parabadminton, polo aquático, natação e paranatação. As atividades são disponibilizadas em horários opostos aos das aulas regulares dos alunos. Em 2023, mais de 800 jovens, com idades entre 7 e 17 anos, foram atendidos em todas as unidades. Atualmente, são atendidos 1.090 atletas, um acréscimo de quase 35% alunos a mais.

Para a secretária da Seel, Mariana Dantas, as escolas de esportes refletem o compromisso do Governo do Estado em promover a educação esportiva e a inclusão social. Ela destaca que as unidades são essenciais para identificar e nutrir talentos desportivos desde cedo, oferecendo treinamento especializado em diversas modalidades. “Além disso, elas colaboram com formação educacional, para garantir que os alunos possam equilibrar os estudos com os treinos, promovendo um desenvolvimento saudável e equilibrado”, afirmou.

Na última edição dos Jogos da Primavera, diversos alunos-atletas participantes se destacaram, conquistando títulos regionais e até nacionais. As escolas também têm como foco tornar o desporto acessível a todos, independentemente de suas origens socioeconômicas, por meio de iniciativas inclusivas e programas de apoio financeiro.

Desenvolvimento

No bairro Santa Maria, zona norte de Aracaju, a Escola de Esportes Professor Kardec brilha como um exemplo de desenvolvimento esportivo. O coordenador Sidney Silva ressaltou a importância do centro para a comunidade. “Além de formar atletas, estamos proporcionando uma alternativa saudável para os jovens. Eles encontram aqui disciplina, trabalho em equipe e uma oportunidade de crescimento integral”, disse.

Uma dessas jovens promessas é Sofia Gomes do Santos, de apenas 10 anos, que começou a praticar ginástica rítmica este ano. Inspirada pela medalhista olímpica Rebeca Andrade, Sofia já vislumbra um futuro nos Jogos Olímpicos. “Quero participar das Olimpíadas. Convidei minhas amigas para as aulas e conto com o apoio da minha mãe,” expôs, mostrando o impacto que a escola tem em seus sonhos e ambições.

A professora Daniely Wiltshire, que ensina ginástica rítmica na escola, apontou que o acesso ao esporte é essencial. “Não se trata apenas de habilidades técnicas, mas também de desenvolver valores sociais. Aqui, os jovens têm uma oportunidade única de crescer como indivíduos e atletas”, reforçou.

Celeiro de talentos

No bairro Santos Dumont, zona norte de Aracaju, a Escola de Esportes José Gerivaldo Garcia oferece uma variedade de modalidades, incluindo judô, jiu-jitsu, ginástica artística, voleibol, futsal e tiro com arco. Valdira Melo, conhecida como Val, atua como supervisora na unidade. Ela destaca que a escola atende crianças e jovens de 7a 17 anos, sem distinção entre instituições de ensino públicas ou privadas. “Aceitamos crianças desde que estejam matriculadas em alguma instituição de ensino e apresentem uma declaração escolar. Além disso, é necessária a autorização dos pais no ato da matrícula”, explicou.

Com uma média de 480 alunos atendidos tanto no período da manhã quanto à tarde, a supervisora enfatizou a relevância do projeto para a comunidade. “Para muitas famílias, é uma oportunidade de proporcionar aos filhos atividades que, de outra forma, seriam inacessíveis devido aos custos. Aqui, oferecemos essas modalidades sem nenhum custo, o que é fundamental para muitos”, comentou.

Lavínia Soares dos Santos, de 10 anos, é uma das alunas da ginástica rítmica. Ela quer continuar se dedicando ao esporte e tem uma meta: “Sonho em competir nos Jogos Olímpicos. É o que eu quero para mim,” diz ela, com a determinação de quem já se envolveu em atividades como natação e balé.

A professora que dá aula a Lavínia, Larissa Caruso Arce, destacou como o esporte é uma ferramenta poderosa para formação não só de atletas, mas também de cidadãos completos, promovendo valores como persistência, inclusão e resiliência. “Cada vez mais percebo a importância no controle da ansiedade, que é muito normal, uma cobrança e desistência muito forte nas crianças e adolescentes, essa persistência do esporte é fundamental, porque elas erram e faz parte do processo. Mas só vão conseguir, só vão melhorar, errando e aprendendo, insistindo e continuando. Então o processo é longo, contínuo e dá resultado e elas percebem isso na prática do dia a dia”, frisou a instrutora, que atua na Escola de Esportes José Gerivaldo Garcia há dois anos.

Entre os jovens talentos do projeto está Caio Mishael Oliveira Bispo, de 14 anos, que pratica judô há seis anos e já coleciona títulos importantes, como o de campeão sergipano na sua faixa etária. “O judô me fez sentir melhor e mais motivado, tanto no esporte quanto nos estudos,” revelou Caio, que almeja seguir o caminho esportivo.

Para o instrutor Francisco Igor de Oliveira Mangueira, as escolas de esportes são fundamentais por serem gratuitas e por atenderem comunidades periféricas, oferecendo oportunidades que, de outra forma, seriam inacessíveis. “É um projeto gratuito que tem como objetivo não apenas a formação esportiva, mas também o desenvolvimento de disciplina e objetivos nos jovens”, afirmou.

A trabalhadora doméstica Maria Rosineide Santos Brasil expressou orgulho pelo envolvimento de filha Ádria Santos Brasil, 8 anos, no projeto. “Não é de agora que tenho uma filha que participa desse projeto, já tive outra filha judoca que já participou até de competições em São Paulo e Rio. E agora a Ádria que está na GR participando. Infelizmente, ainda existem muitas mães que não têm o conhecimento dessa oportunidade. Sempre que posso, indico para outras mães”.

Inspiração e legado

O professor de jiu-jitsu na Escola de Esportes Professor Kardec, Laus Rocha, ressaltou o papel das escolas no desenvolvimento de talentos esportivos. “Essas escolas oferecem uma estrutura de qualidade e acesso gratuito ao esporte. Isso é fundamental para o desenvolvimento de muitos jovens, que muitas vezes enfrentam desafios em suas comunidades”, enalteceu.

Luiz Gustavo Fagundes da Silva, de 10 anos, pratica jiu-jitsu há três anos na Escola de Esporte Professor Kardec. Ele ressalta o esporte como forma de defesa pessoal, entretenimento e conexão com outras pessoas. Incentivado por seu irmão, Luiz deseja seguir como atleta e participar de competições, além de inspirar outros jovens a se interessarem pelo jiu-jitsu. “É uma arte muito boa para se divertir e não ficar só no celular. Com o jiu-jitsu, conheci muitos amigos e pretendo seguir na arte marcial e estimular outros jovens também”, declarou.

O estagiário e futuro educador físico Whitney Neto considera as escolas esportivas como iniciativas fundamentais para o crescimento dos jovens. “As escolas de esporte oferecem uma chance para os jovens explorarem diferentes modalidades e aprenderem com atletas mais experientes. É uma oportunidade incrível para todos, desde os iniciantes até os mais avançados”, apontou.

Modalidades disponíveis em cada escola :

Escola de Esportes José Gerivaldo Garcia: judô, jiu-jitsu, ginástica rítmica, ginástica artística, voleibol, futsal, futebol e tiro com arco.

Escola de Esportes Professor Kardec: judô, jiu-jitsu, ginástica rítmica, tênis de mesa e futsal.

Estação Cidadania, administrado em parceria com a Prefeitura de Aracaju: atletismo, paratletismo, badminton, parabadminton e ginástica rítmica.

Parque Aquático Oseas de Miranda: polo aquático, natação e paranatação, bocha e hóquei.

Foto: Igor Matias