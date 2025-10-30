Escolas de Estância conquistam destaque no combate à violência contra a mulher

Em um feito histórico para Estância, todas as escolas da rede municipal inscritas alcançaram o reconhecimento do Ministério Público Estadual de Sergipe e receberam os selos prata e ouro do programa “Escola sem Violência”, que certifica instituições engajadas na prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher. Este resultado reforça o compromisso da educação estanciana com a construção de ambientes escolares mais seguros, inclusivos e promotores de cidadania.

Durante a Semana da Violência contra a Mulher nas Escolas, cada unidade participante se dedicou à realização de atividades educativas, rodas de conversas, debates e capacitações voltadas à conscientização, mecanismos de denúncia, instrumentos protetivos e assistência à mulher. De acordo com o regulamento, as escolas que atingem sete critérios essenciais recebem o selo “Escola sem Violência”, sendo necessário superar 80% dos itens para o selo ouro e 50% para o selo prata.

Para o Secretário da Educação, João Luiz, o resultado simboliza o avanço de Estância na pauta social e educativa: “O selo é o reflexo do nosso compromisso coletivo. Valoriza o esforço de professores, gestores e alunos em afirmar que escola é ambiente de acolhimento, proteção e transformação.”

Lidiane Nobre, assessora técnica de programas educacionais e coordenadora do projeto, enaltece o envolvimento de todos os segmentos e explica: “Conseguimos impulsionar a reflexão crítica entre estudantes, profissionais da educação e toda a comunidade escolar sobre prevenção e combate à violência contra a mulher. O selo é mais que reconhecimento; é incentivo à continuidade das ações e multiplicação dos resultados.”

A promotora de Justiça Cecília Nogueira, curadora dos direitos à educação, também ressaltou a relevância da mobilização: “O enfrentamento à violência de gênero, deve obedecer ao eixo preventivo prescrito na Lei Maria da Penha e sabendo-se que a educação é a uma importante fonte de engajamento de mudança comportamental do machismo estrutural.

Essa premiação é um marcador da política pública no município de Estância, a demonstração concreta de que os passos estão sendo dados no sentido correto, o de ensinar alunos a pensar numa formatação diferente de compreensão de vida, no sentido de que meninas e mulheres precisam ter seus direitos humanos respeitados, na frequência que preconiza a ONU, na ODS5. O Ministério Público, através da Curadoria da Educação, reconhece e parabeniza os esforços para o alcance da conquista”, exaltou.

Escolas certificadas

A lista completa das escolas contempladas inclui:

E.M. Sen. Maria do Carmo Alves (Selo Ouro)

E.M. Núbia Lima do Nascimento (Selo Ouro)

E.M. Professor Azarias Santos (Selo Ouro)

E.M. Professor Dorijan dos Santos (Selo Prata)

Ed. Infantil Professora Marocas Monteiro (Selo Ouro)

E.M. Gov. Antônio Carlos Valadares (Agrícola-Selo Prata)

E.M. Tiradentes (Selo Prata)

Ed. Infantil Maria Terezinha Freire Silva (Selo Ouro)

E.M. Laura Cardoso Costa (Selo Ouro)

Ed. Infantil Maria de Oliveira Lima (Selo Prata

por Diogo Oliveira – Fonte: SECOM