Escolas de Estância conquistam destaque no combate à violência contra a mulher

Em um feito histórico para Estância, todas as escolas da rede municipal inscritas alcançaram o reconhecimento do Ministério Público Estadual de Sergipe e receberam os selos prata e ouro do programa “Escola sem Violência”, que certifica instituições engajadas na prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher. Este resultado reforça o compromisso da educação estanciana com a construção de ambientes escolares mais seguros, inclusivos e promotores de cidadania.
Durante a Semana da Violência contra a Mulher nas Escolas, cada unidade participante se dedicou à realização de atividades educativas, rodas de conversas, debates e capacitações voltadas à conscientização, mecanismos de denúncia, instrumentos protetivos e assistência à mulher. De acordo com o regulamento, as escolas que atingem sete critérios essenciais recebem o selo “Escola sem Violência”, sendo necessário superar 80% dos itens para o selo ouro e 50% para o selo prata.
Para o Secretário da Educação, João Luiz, o resultado simboliza o avanço de Estância na pauta social e educativa: “O selo é o reflexo do nosso compromisso coletivo. Valoriza o esforço de professores, gestores e alunos em afirmar que escola é ambiente de acolhimento, proteção e transformação.”
Lidiane Nobre, assessora técnica de programas educacionais e coordenadora do projeto, enaltece o envolvimento de todos os segmentos e explica: “Conseguimos impulsionar a reflexão crítica entre estudantes, profissionais da educação e toda a comunidade escolar sobre prevenção e combate à violência contra a mulher. O selo é mais que reconhecimento; é incentivo à continuidade das ações e multiplicação dos resultados.”
A promotora de Justiça Cecília Nogueira, curadora dos direitos à educação, também ressaltou a relevância da mobilização: “O enfrentamento à violência de gênero, deve obedecer ao eixo preventivo prescrito na Lei Maria da Penha e sabendo-se que a educação é a uma importante fonte de engajamento de mudança comportamental do machismo estrutural.
Essa premiação é um marcador da política pública no município de Estância, a demonstração concreta de que os passos estão sendo dados no sentido correto, o de ensinar alunos a pensar numa formatação diferente de compreensão de vida, no sentido de que meninas e mulheres precisam ter seus direitos humanos respeitados, na frequência que preconiza a ONU, na ODS5. O Ministério Público, através da Curadoria da Educação, reconhece e parabeniza os esforços para o alcance da conquista”, exaltou.
Escolas certificadas
A lista completa das escolas contempladas inclui:
E.M. Sen. Maria do Carmo Alves (Selo Ouro)
E.M. Núbia Lima do Nascimento (Selo Ouro)
E.M. Professor Azarias Santos (Selo Ouro)
E.M. Professor Dorijan dos Santos (Selo Prata)
- Ed. Infantil Professora Marocas Monteiro (Selo Ouro)
E.M. Gov. Antônio Carlos Valadares (Agrícola-Selo Prata)
E.M. Tiradentes (Selo Prata)
- Ed. Infantil Maria Terezinha Freire Silva (Selo Ouro)
E.M. Laura Cardoso Costa (Selo Ouro)
- Ed. Infantil Maria de Oliveira Lima (Selo Prata
por Diogo Oliveira – Fonte: SECOM