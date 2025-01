“ESCOLHI UM TIME QUE MESCLA A TÉCNICA E A EXPERIÊNCIA”, DIZ VALMIR DE FRANCISQUINHO AO ANUNCIAR O SECRETARIADO

Treze de dezenove secretarias serão ocupadas, prefeito anunciou que nomeará mais pastas no decorrer dos próximos meses

O prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, realizou na tarde desta quinta-feira, 2, o anúncio oficial do time de secretários que estarão a frente das mais diversas áreas do município. Treze de um total de dezenove secretarias serão ocupadas no primeiro momento, as demais deverão ser nomeadas no decorrer dos próximos meses. Após o ato de nomeação, o prefeito realizou a primeira reunião.

“O que pedimos aos primeiros secretários nomeados é que tenham responsabilidade. Escolhi um time que mescla a técnica e a experiência para os primeiros dias. Mais secretários serão nomeados no decorrer dos próximos dias ou meses e substituições poderão ocorrer há qualquer momento. Não terei compromisso com erro”, informa Valmir após nomear os treze secretários.

O novo prefeito de Itabaiana, que assume o mandato pela terceira vez, quer implementar um ritmo maior à gestão. Para o secretário de Administração Adailton Sousa, ex-prefeito do município, “Valmir é único e com certeza fará a melhor gestão da história de Itabaiana mais uma vez. Fizemos nossa parte, mas Valmir é incomparável”.

Confira a lista completa de secretários:

Adailton Resende Sousa

Secretário da Administração e Planejamento

É bacharel em Administração e técnico em Contabilidade, com especialização em Qualidade dos Gastos Públicos, Licitações e Improbidade Administrativa, além de Controle de Gastos na Administração Pública, com formações pelo TCU, TCE/SE e CGU. Teve experiência como secretário de Administração em Areia Branca e Itabaiana, e foi eleito prefeito de Itabaiana em 2020, concluindo seu mandato em 2024.

José Otonio de Almeida

Secretário Geral de Governo

É licenciado em Ciências Físicas e Biológicas pela UFS e possui especialização em Administração e Supervisão Escolar. Exerceu funções administrativas, como chefe de gabinete na ALESE, secretário municipal de Administração em Itaporanga D’Ajuda e assessor especial no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, onde atuou até 2023.

Paulo Gonçalves Lima Neto

Secretário da Fazenda

Formado em Contabilidade e atualmente cursando Gestão Pública. Já exerceu funções como Secretário de Controle Interno e Secretário de Gabinete em diversos municípios, além de ter trabalhado na ERPAC Contabilidade Pública. Também é empresário no ramo de assessoria em gestão pública.

Deilza de Assis Santos

Secretária das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

É graduada em Educação Infantil e Engenharia Civil, com uma trajetória marcada pela atuação no setor público e pela dedicação à área de infraestrutura. De 2015 a 2023, esteve à frente da pasta das Obras.

Emanuelly Carvalho Hora

Secretária de Saúde

É graduada em Enfermagem, com pós-graduações em Saúde Pública e Regulação em Saúde no SUS. Atuou como coordenadora de Vigilância Epidemiológica e secretária de Saúde em Tobias Barreto, gestora da Atenção Básica em Itabaianinha e secretária de Saúde em Itaporanga d’Ajuda. Também integrou a Diretoria do COSEMS e o Conselho Estadual de Saúde.

Osanir dos Santos Costa

Secretária do Desenvolvimento Social

Graduanda em Assistência Social, ocupou o cargo de secretária do desenvolvimento social de Itabaiana entre os anos de 2016 e 2024.

Éder de Jesus Andrade

Secretário de Educação

É graduado em Ciências Biológicas pela UFS com especializações em Gestão Escolar e Ensino de Biologia. Foi Secretário Municipal de Educação de Itabaiana e gestor escolar no Colégio Murilo Braga e na Escola Rotary. É professor da rede estadual desde 2002, lecionando no Pré-universitário desde 2007, e foi docente na UVA de 2004 a 2006.

Edilson Carvalho Silva Júnior

Secretário da Comunicação Social

É formado em Marketing e tem vasta experiência na área de comunicação e gestão pública. Exerceu o cargo de Secretário de Comunicação de Itabaiana nos anos de 2019 e 2023. Além disso, foi Secretário de Comunicação, Cultura, Esporte e Lazer de Malhador entre 2021 e 2022.

Erotildes José de Jesus

Secretário da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento Alimentar

É agricultor, possui o ensino médio completo e tem uma trajetória marcada por experiências relevantes na gestão pública e no setor agrícola. Foi gerente do Perímetro Irrigado do Jacarecica II por cinco anos e, anteriormente, ocupou a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Alimentar. Além disso, é ex-vereador.

Antônio Samarone de Santana

Secretário da Cultura

É médico graduado pela UFS e mestre em Sociologia. Foi Diretor Regional de Saúde, Secretário de Saúde de Aracaju e Delegado Regional do Trabalho. Atuou na fundação e liderança de sindicatos, foi vereador de Aracaju por dois mandatos e Superintendente de Transporte e Trânsito. É escritor e cronista, com obras sobre medicina, e membro da Academia Sergipana de Medicina e da Academia Itabaianense de Letras.

Ane Karoline Oliveira Borges

Controladora Geral

Graduada em Direito pela Universidade Tiradentes, com pós-graduação em Direito do Trabalho e Previdenciário e em Controle Interno na Administração Pública, construiu sua carreira com foco na gestão pública e na área jurídica. Desde outubro de 2021, atua como Secretária de Controle Interno.

Jonathan Mendonça Santos

Secretário da Ordem Pública e Superintendência de Trânsito e Transporte

Guarda Municipal de carreira desde 2018, construiu uma trajetória sólida na corporação, atuando como coordenador, supervisor, subcomandante e ouvidor. Além de sua experiência na segurança pública, é fisioterapeuta de formação.

Texto e foto assessoria